Nuggela & Sulé é um laboratório espanhol líder em cuidados capilares que está a dar cartas no setor. "Nuggela & Sulé tem um grande compromisso com a tradição: as fórmulas têm como base receitas naturais e tradicionais que provaram a sua eficácia ao longo de várias gerações, oferecendo, juntamente com a mais alta inovação tecnológica, uma linha de produtos premium para cuidados de cabelo", explica a marca em comunicado.

A marca conquistou diversos prémios na indústria cosmética e farmacêutica e acaba de receber o reconhecimento de "Best Hair Product" pela revista Marie Claire Espanha para o "Premium No1 Shampoo".

A Nuggela & Sulé tem revelado uma expansão contínua desde 2015 e já está presente em mais de 5.000 pontos de venda em Espanha e em mais de 25 países.

O grande succeso de Nuggela & Sulé é mesmo o "Premium No1 Shampoo". Hoje é este o produto mais vendido da marca em cada um dos 25 países onde está presente, best-seller em farmácias e na Amazon Espanha.

Líder de vendas pela sua eficácia, quem o experimenta afirma que "é o melhor champô que já usou". "Está a aplicar um tratamento capilar ao mesmo tempo que lava o cabelo, por isso é muito fácil gostar deste produto", explica Adolfo Remartínez, fundador e CEO da Nuggela & Sulé.

O champô estimula o crescimento do cabelo, fortalece, dá mais volume, mais brilho e proporciona vitalidade graças à sua fórmula inovadora.

Contém extrato de cebola roxa que melhora a condição tanto do couro cabeludo como do cabelo. Tem propriedades fortificantes graças a dois dos

seus ativos poderosos: a quercetina, um flavonóide que ajuda a melhorar o fornecimento de sangue e a reduzir a inflamação do couro cabeludo; e o enxofre, conhecido como o mineral da beleza pelas suas propriedades anti-sépticas e a sua capacidade purificante.

Contém ainda glicogénio marinho, que é uma fonte de energia e proteína que atua no processo de crescimento do cabelo e o fortalece, dando-lhe mais

volume e interrompendo a queda, e sal do Mar Morto, um fonte de minerais como o silício que ativa a irrigação do sangue e estimula o crescimento capilar.