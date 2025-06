A queda de cabelo não afeta somente a aparência, também expõe o couro cabeludo a maiores riscos para a saúde da pele. Esta é muito mais do que uma simples cobertura, na verdade, é o maior órgão do corpo humano e um dos mais expostos às agressões externas. Protege-nos todos os dias, mas, muitas vezes, esquecemo-nos da sua vulnerabilidade, sobretudo nas zonas mais delicadas como é o caso do couro cabeludo.

Porque é que a calvície aumenta o risco de melanoma?

A calvície, em particular a androgenética, tem um impacto direto na proteção natural que o cabelo oferece ao couro cabeludo. O cabelo funciona como uma barreira que protege a pele dos danos causados pelos raios UV. Sem essa proteção, a pele do couro cabeludo torna-se mais vulnerável à exposição solar — um fator de risco para o desenvolvimento do melanoma.

Estudos científicos demonstraram que a calvície pode expor o couro cabeludo a maiores danos, aumentando a probabilidade de desenvolver cancros da pele. Além disso, a perda de cabelo pode afetar negativamente o bem-estar psicológico, alimentando problemas de autoestima, ansiedade e depressão.

Como proteger o couro cabeludo dos danos solares

Protetor solar de largo espectro (FPS 50+): Aplique o produto generosamente no rosto e couro cabeludo a cada duas horas, especialmente durante atividades ao ar livre. Para desportistas, as soluções em spray ou stick são as mais adequadas.

Chapéus e bonés respiráveis: Use-os nas horas de maior radiação solar (11:00 – 16:00) para proteger o couro cabeludo dos danos do sol.

Autoexame mensal da pele: Faça um controlo regular do corpo, prestando especial atenção ao couro cabeludo, orelhas e dorso das mãos.

Consulta dermatológica anual: Marque uma consulta anual com um especialista e antecipe-a caso note alterações em sinais ou manchas na pele (forma, cor, tamanho).

Calvície: as soluções eficazes

Se a calvície é um problema persistente, hoje existem diversas soluções para combatê-la e melhorar o bem-estar do couro cabeludo. Entre elas, o transplante capilar com a técnica FUE (Follicular Unit Extraction) representa uma solução duradoura, rápida e eficaz.

Tratamentos inovadores

MesoHAir+: Tratamento avançado de mesoterapia que utiliza uma fórmula exclusiva da nossa marca. Através de microinjeções de substâncias bioativas diretamente no couro cabeludo, estimula o crescimento capilar, fortalece os folículos e melhora a saúde geral do cabelo.

ActivePlasma Insparya (PRP): Tratamento de medicina regenerativa que envolve a extração do sangue do próprio paciente, que é, depois, processado para concentrar as plaquetas, seguido da injeção do plasma enriquecido no couro cabeludo. Por utilizar o sangue autólogo, este tratamento é totalmente natural, promovendo a regeneração capilar de forma segura e eficaz.

Fotobiomodulação (LLLT): Tratamento que utiliza a potência da luz laser de baixa intensidade para estimular o crescimento capilar e restaurar a saúde dos folículos. Ativa os processos naturais do couro cabeludo, favorecendo o crescimento de um cabelo mais denso e reduzindo a queda. Ideal para quem sofre de alopecia androgenética, perda de densidade capilar ou está em recuperação após um transplante capilar. A fotobiomodulação é uma solução eficaz e indolor para um couro cabeludo mais saudável e um cabelo mais forte: sem agulhas, sem cirurgia, apenas resultados visíveis e duradouros.

Tricopat®: Tratamento não invasivo que combina cinco tecnologias avançadas — microincisões, ondas acústicas, iontoforese, fotobiomodulação LED e fatores de crescimento — para melhorar a saúde dos folículos e do couro cabeludo, estimulando o crescimento capilar e prevenindo a queda. Sem agulhas, oferece resultados visíveis em poucas sessões e pode ser combinado com outros tratamentos para maior eficácia.

Todos estes tratamentos são desenvolvidos para oferecer os melhores resultados, consoante as necessidades individuais, sem necessidade de procedimentos invasivos.

A saúde capilar não diz apenas respeito à estética, mas também à saúde geral do nosso corpo. Proteger o couro cabeludo dos danos solares e regenerar o cabelo é essencial para manter a autoestima e prevenir problemas mais graves.

Um artigo de Joana Sousa Coutinho, médica especialista em cabelo e diretora da Clínica Insparya Lisboa.