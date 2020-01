“Eu acho que a nossa abordagem agora deve passar pelo apoio do Estado às mulheres que têm gravidezes indesejadas, para que, através de um suporte social e até de um planeamento familiar, possam optar pela maternidade em vez do aborto”.

Carlos Meira:

“É um tema demasiado sensível sob o ponto de vista pessoal, mas respondendo de forma direta à questão, entendo que não”.

+++ E defender alguma reversão nos casamentos gay? +++

Filipe Lobo d’Ávila:

“Não faz sentido tratar da mesma forma circunstâncias e situações que são diferentes e por isso votei contra” os casamentos entre pessoas do mesmo sexo.

“Seria impensável propor uma reversão da lei do casamento [gay] porque há circunstâncias concretas que já produziram efeitos jurídicos.”

Abel Matos Santos:

“O casamento é uma união entre um homem e uma mulher, entre pessoas de sexos diferentes, sempre foi. Querer chamar casamento a uma união de facto ou uma união entre duas pessoas do mesmo sexo por uma questão puramente ideológica ou política é um erro”.

João Almeida:

“Há um princípio de estabilidade legislativa que tem de se observar nestas matérias, independentemente das posições pessoais. Na altura votei pela união civil, não votei por esta solução, mas obviamente que a estabilidade legislativa é um valor importante”.

Francisco Rodrigues dos Santos:

“Eu nunca disse que era contra o casamento homossexual na medida da união entre duas pessoas do mesmo sexo, o que eu disse na altura foi que preferia que tivesse outra designação e fosse adequado outro instituto que não o casamento, que é milenar e antecede o próprio Estado”.

Carlos Meira:

“Não sou contra a união de pessoas do mesmo sexo, tenho amigos/as gays que vivem juntos. Entendo é que juridicamente deveria ser criada uma outra figura que regulasse as uniões entre pessoas do mesmo sexo à qual não se chamasse casamento, ou seja, deveria encontrar-se uma fórmula legal diferente do casamento que salvaguardasse esse tipo de uniões”.

+++ O CDS deve defender um referendo sobre a eutanásia? +++

Filipe Lobo d’Ávila:

“Defendo que não existe legitimidade política de nenhum partido político nem nenhuma maioria política para aprovar qualquer alteração legislativa relacionada com a eutanásia porque não estava nos programas eleitorais”.

“No limite dos limites, em última instância, o referendo é uma opção para que o assunto fique claro”.

Abel Matos Santos:

“A medicina moderna hoje permite dar conforto às pessoas, aliviar o sofrimento. Morrer não é solução, nós morremos quando tivermos de morrer”.

“Eu acho que a vida não se referenda e entendo que há uma série de combates, quer parlamentares quer constitucionais, que têm que ser feitos antes de se avançar para um referendo”.

João Almeida:

“Há uma batalha parlamentar para travar. A última ganhámos, portanto, não há razão nenhuma para antecipar um cenário diferente. Estarei na primeira linha do debate parlamentar para evitar essa solução. Só se eventualmente perdêssemos é que se poderiam por outros cenários”.

Francisco Rodrigues dos Santos:

“Eu acho que o debate parlamentar é o que tem que ter lugar, e eu acredito numa democracia realizada na Assembleia da República, e acho que o CDS deve privilegiar primeiro esse palco”.

Carlos Meira:

“Os partidos e os deputados não estão, de todo, mandatados para decidir numa matéria como tamanha complexidade e delicadeza como a despenalização da eutanásia, pelo que defendo a existência de um referendo”.

+++ Deve haver mais abertura, mais PPP na saúde? +++

Filipe Lobo d’Ávila:

“Defendo PPP onde façam sentido e onde se perceba que prestam melhor serviço aos cidadãos e sobretudo muitas vezes até pagando-se menos do que se paga, se se quisesse ter uma unidade de saúde pública a funcionar” em determinado sítio.

Abel Matos Santos:

“Nós temos em Portugal três ativos na saúde muito importantes, os públicos, a rede pública do Serviço Nacional de Saúde, temos os privados e temos os sociais, e nós temos que integrar isto tudo”.

“Temos que dar aos portugueses a possibilidade de se poderem dirigir a qualquer uma destas redes, que têm que ser interligadas num sistema nacional de saúde, para que os portugueses possam ter acesso à saúde de forma eficaz”.

João Almeida:

“Em determinadas questões a complementaridade entre o sistema público, o sistema social e o sistema privado de saúde é a forma que melhor serve o utente. O que interessa é o utente, não é a natureza do prestador do cuidado”.

Francisco Rodrigues dos Santos:

“Deve haver maior abertura aos privados desde que o acesso à saúde continue a ser garantido por meios públicos”.

“Eu quero uma resposta que privilegie os portugueses e que possa servir as suas necessidades, agora, se é público ou se é privado, desde que o Estado garanta a qualidade do serviço e a sua universalidade, não vejo problema nenhum que o Estado tenha este papel de complementaridade com outras forças vivas da sociedade”.

Carlos Meira:

“O SNS está lamentavelmente em risco em Portugal. (…) É por isso fundamental reformular, modernizar o SNS e adapta-lo aos novos tempos e circunstâncias, melhorar o acesso à saúde e a resposta dos serviços, com medidas concretas e exequíveis, não basta colocar a Saúde no topo da prioridade nos discursos”.

“Defendo que os setores público e privado devem atuar entre eles com base num princípio de cooperação, procurando trabalhar em soluções que criem um princípio concorrencial entre os vários serviços para que se obtenham naturalmente ganhos de eficácia e melhores resultados”.