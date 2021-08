Os balcões SNS 24 funcionam nas juntas de freguesia e visam facilitar o acesso dos cidadãos aos vários serviços digitais do Serviço Nacional de Saúde.

Em comunicado, a ARS do Norte indica que os novos balcões que entram hoje em funcionamento resultam de uma parceria estabelecida com a estrutura de Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, os municípios de Póvoa de Varzim e de Vila do Conde e o Agrupamento de Centros de Saúde daqueles dois concelhos do distrito do Porto.

“Com colaboradores devidamente habilitados, os balcões SNS 24 prestam apoio assistido ao cidadão, sobretudo a quem tem pouca literacia digital, sem acesso a equipamentos tecnológicos ou à internet e a outros meios, condições ou competências necessárias para aceder remotamente aos serviços digitais do Serviço Nacional de Saúde”, sublinha o comunicado da ARS.

Torna-se assim mais abrangente o recurso a meios digitais para renovar receitas de medicamentos, realizar uma teleconsulta ou obter os certificados covid-19, bem como atualizar dados no Registo Nacional de Utentes, tudo “de uma forma segura e rápida”.