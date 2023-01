Deve ligar para o SNS 24 – 808 24 24 24 – perante um problema de saúde não emergente. O SNS 24 através do Serviço de Triagem, Aconselhamento e Encaminhamento é responsável por avaliar e orientar os cidadãos em situação de doença aguda.

O que é um problema de saúde não emergente?

Dor ligeira ou moderada

Febre

Alteração da pressão arterial

Comichão

Tosse persistente

Choro persistente da criança

Diarreia

Náuseas ou vómito alimentar

O Centro de Contacto do Serviço Nacional de Saúde – SNS 24 através do Serviço de Triagem, Aconselhamento e Encaminhamento é responsável por avaliar e orientar os cidadãos perante um problema de saúde não emergente (por exemplo tosse, febre). Ou seja, através do contacto telefónico é feita a triagem de acordo com a situação clínica e o respetivo encaminhamento para o nível de cuidados adequado– autocuidados, cuidados de saúde primários, serviços de urgência, INEM ou Centro de Informação Antivenenos.

A atividade do SNS 24 articula-se diariamente com a do INEM. Existe, a possibilidade de transferência de chamadas entres as duas entidades no decorrer da atividade dos serviços.

O que devo ter comigo quando ligo para o SNS 24?

No momento do contacto com o SNS 24 tenha consigo os dados de identificação tais como:

nº de utente SNS

nome

data de nascimento

Se não é o próprio a contactar, esteja junto do utente no momento da chamada e tenha consigo os dados de identificação do mesmo.

Qual a diferença entre o INEM e o SNS 24?

O INEM garante a prestação de cuidados de emergência médica a vítimas de acidente ou de doença súbita. Enquanto o SNS 24, como serviço telefónico e digital, garante a Triagem, Aconselhamento e Encaminhamento em problemas de saúde não emergentes. A atividade do INEM e do SNS 24 está integrada na rede de prestação de cuidados do Serviço Nacional de Saúde.

É importante uma boa utilização das linhas telefónicas por parte do cidadão?

Sim. É muito importante reforçar a boa utilização destes serviços pelo cidadão, uma vez que o uso desadequado pode atrasar respostas críticas no tempo e ocupar recursos de forma errada. Por isso, é essencial perceber o propósito das duas linhas telefónicas e em que situações as deve utilizar.

Quando devo ligar para o INEM?

Deve ligar para a linha 112 perante uma situação grave ou de risco de vida. Sendo uma chamada de emergência média, a mesma é transferida para o INEM.