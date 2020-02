Duas semanas depois do início da quarentena em Hubei, província onde surgiu a pneumonia viral, a epidemia infetou já 31.161 pessoas na China continental, com 636 mortes confirmadas, de acordo com o balanço mais recente divulgado pelas autoridades.

De resto, foram já confirmados 240 casos de contágios em outros 30 países e territórios, dois deles fatais, em Hong Kong e nas Filipinas. Milhares de turistas a bordo de três cruzeiros estão bloqueados na Ásia por causa de casos de vírus a bordo.

Ao todo o vírus já matou 638 pessoas, duas delas em Hong Kong e Filipinas, as únicas vítimas mortais fora da China Continental.

Recomendações da DGS A DGS acompanha a situação da expansão do novo coronavírus e reforça as recomendações: Seguir as recomendações das autoridades de saúde do país onde se encontra;

Evitar contato próximo com pessoas que sofram de infeções respiratórias agudas;

Lavar frequentemente as mãos, especialmente após contato direto com pessoas doentes;

Evitar contato com animais;

Adotar medidas de etiqueta respiratória: tapar o nariz e boca quando espirrar ou tossir (com lenço de papel ou com o braço, nunca com as mãos; deitar o lenço de papel no lixo);

Lavar as mãos sempre que se assoar, espirrar ou tossir.

Poderão ainda ligar 808 24 24 24 (SNS24) para esclarecimento de questões.

A epidemia ganhou um tom político após a morte de Li Wenliang, médico de Wuhan que no fim de dezembro fez um alerta sobre o surgimento do vírus em Wuhan, capital de Hubei. Após a reação de revolta dos internautas chineses, as autoridades do país anunciaram a abertura de uma investigação sobre a sua morte.

Em comunicado, o órgão do Partido Comunista Chinês encarregado de lutar contra a corrupção anunciou o envio de uma equipa para Wuhan "para realizar um inquérito exaustivo sobre as circunstâncias relativas ao caso do médico Li Wenliang, tal como foram referidas pelas massas".

Chamado a depor pela polícia

O oftalmologista foi convocado pela polícia, que o acusou de propagar boatos juntamente com outras setes pessoas. Agora é considerado um herói nacional. "É um herói que fez o alerta e pagou com a sua vida", escreve um dos seus colegas na rede social Weibo. "Que todos os funcionários que enriquecem com dinheiro público morram debaixo da neve", afirmou um internauta, num um comentário apagado pouco depois pela censura do governo.

Li, de apenas 34 anos, morreu no hospital central da cidade, isolada do mundo desde 23 de janeiro. O oftalmologista contraiu a doença quando tratava de paciente infetados.

A sua morte ilustra a situação caótica dos hospitais de Wuhan, muito saturados. Um alto funcionário do governo provincial admitiu na quinta-feira que os profissionais de saúde não contam com equipamento de proteção contra o vírus.

Veja em baixo o mapa interativo com todos os casos de coronavírus confirmados

Se não conseguir ver o mapa desenvolvido pela Universidade Johns Hopkins, siga para este link.

Xi e Trump conversaram

Veículos da imprensa estatal como o canal CCTV e o jornal Global Times anunciaram a morte na quinta-feira, mas depois apagaram a informação das redes sociais. A Organização Mundial da Saúde (OMS) reagiu à notícia, sem esperar a confirmação do hospital, e expressou tristeza.

O governo central anunciou uma investigação sobre a morte do médico e a prefeitura de Wuhan deu os pêsames à família.

O presidente Xi Jinping assegurou ao seu colega americano que o país é "completamente capaz" de derrotar o coronavírus.

Também pediu ao governo dos Estados Unidos uma reação "de forma razoável" à crise. Washington proíbe a entrada no seu território de estrangeiros que passam pelo território chinês. No início da semana, a China acusou o país de "propagar o pânico".

Xi afirmou que a China está a travar "uma guerra popular" contra a epidemia, com "mobilização nacional e medidas de prevenção e controlo muito estritas", informou o canal CCTV.