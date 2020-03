De acordo com os números oficiais, o número de casos confirmados em Portugal de infeção pelo novo coronavírus, que causa a doença COVID-19, subiu. A região norte do país mantém-se com o maior número de casos (77) mas a região de Lisboa também já conta com 73. O Alentejo e as Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores não tinham casos de infeção.

Segundo o boletim epidemiológico diário da DGS divulgado ontem, há 169 casos confirmados de COVID-19 em Portugal, mais 57 que ontem, 1 704 suspeitos, 126 aguardam o resultado laboratorial e 5 011 em vigilância pelas autoridades de saúde.

Como medida de prevenção, o Governo decretou ontem que os bares vão ter de fechar portas a partir das 21:00, todos os dias, como forma de tentar conter a propagação do surto de COVID-19, com efeitos imediatos. A medida vai vigorar até 9 de abril.

O novo coronavírus matou pelo menos 5.764 pessoas em todo o mundo desde o seu surgimento em dezembro, de acordo com uma avaliação da AFP às 17:00 de ontem a partir de fontes oficiais. Há também mais de 73 mil recuperados em todos o mundo de acordo com o mapa interactivo desenvolvido pela Universidade Johns Hopkins.