Ao fim de seis meses, os doentes vão voltar a fazer as imagens para se ver o efeito do tratamento na biologia cerebral, com o objetivo de "estratificar os doentes, de acordo com o que será o melhor tratamento" para cada um deles, aclarou.

Miguel Bajouco começou a sua tese de doutoramento em 2017 e a fase de investigação este ano, esperando terminar dentro de três anos.

A bolsa D. Manuel de Mello foi instituída em 2007, tendo já atribuído 12 prémios para o desenvolvimento de projetos de investigação de jovens médicos no país.