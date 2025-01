Healthnews (HN) – Como Vice-Presidente de Sistemas e Serviços de Saúde na IQVIA, que oportunidades vê na utilização da inteligência artificial para melhorar os cuidados de saúde a nível transatlântico?

Joanne M. Hackett (JMH) – A nível transatlântico, na minha opinião, a inteligência artificial tem um forte potencial para informar e melhorar as estratégias de saúde pública. Por exemplo, os modelos de aprendizagem automática e o poder analítico da IA podem ser particularmente relevantes na vigilância de doenças e na preparação para pandemias em todos os continentes. Em termos de deteção precoce de doenças, a IA pode analisar vastas quantidades de dados de diversas fontes para identificar sinais precoces de surtos de doenças. Isto permite respostas mais rápidas e medidas de contenção. Em segundo lugar, os modelos de aprendizagem automática podem no futuro prever a propagação de doenças analisando dados históricos, padrões climáticos e comportamento humano, entre outros. Estas previsões ajudarão no planeamento e na alocação de recursos para prevenir e minimizar as consequências em caso de um potencial surto.

HN – Quais são os principais desafios na partilha de dados de saúde entre a Europa e as Américas, e como podem ser ultrapassados?

JMH – De uma perspetiva regulatória, o RGPD europeu impõe regulamentos rigorosos de partilha de dados, muitas vezes mais estritos do que os das Américas, levando a desafios complexos de conformidade para transferências de dados transatlânticas. Existem esforços contínuos para alinhar os regulamentos de proteção de dados, como a criação de acordos específicos por setor, como o EU-US Privacy Shield, para facilitar uma partilha de dados mais suave. No entanto, as variações nos padrões de dados e na interoperabilidade dos sistemas entre a Europa e as Américas colocam obstáculos à troca fluida de dados. Acredito que o desenvolvimento e a adoção de padrões de dados comuns e estruturas de interoperabilidade podem reduzir essas barreiras técnicas. Acima de tudo, estabelecer confiança mútua é essencial, pois preocupações sobre o uso indevido de dados ou violações de segurança podem impedir esforços cooperativos, por isso é tão importante apoiar parcerias e diálogo entre as partes interessadas em diferentes regiões para melhorar a compreensão e a cooperação.

HN – Como pode a colaboração entre “gigantes” tecnológicos e instituições de saúde impulsionar a inovação nos cuidados de saúde?

JMH – Empresas de tecnologia como a IQVIA trazem expertise em big data e IA, que podem ser usadas para analisar grandes quantidades de dados de saúde, levando à deteção precoce, planos de tratamento personalizados e, em última análise, melhores resultados para os doentes. Trabalhamos em estreita colaboração com empresas inovadoras de ciências da vida e tecnologia médica para acelerar abordagens inovadoras para pesquisa e desenvolvimento. Como uma CRO líder, estamos focados no envolvimento do doente em cada etapa da jornada do doente, por isso acreditamos que aplicações e plataformas fáceis de usar podem melhorar a participação informada e ativa do doente, capturando e analisando resultados relatados pelos Doentes para apoiar abordagens de cuidados de saúde verdadeiramente personalizadas.

HN – Que projetos colaborativos existentes entre a Europa e as Américas na área da saúde destacaria como exemplos de sucesso?

JMH – O Horizonte 2020 e o Horizonte Europa são programas de investigação e inovação da UE que financiaram muitos projetos colaborativos envolvendo parceiros dos EUA. Por exemplo, o projeto NGIatlantic apoia experiências de Internet de Próxima Geração, incluindo inovações em saúde, fornecendo financiamento para colaborações de investigação UE-EUA. Outro exemplo são as Ações Marie Skłodowska Curie (MSCA) que apoiaram mais de 10.000 investigadores em 2024 para realizarem projetos inovadores enquanto adquirem novas competências dentro e fora da academia através de programas de intercâmbio colaborativo entre a UE e as Américas. E, claro, o Acordo de Ciência e Tecnologia UE-EUA, que já está em vigor há algum tempo, e na última reunião do Grupo Consultivo Conjunto (JCG) UE-EUA em março deste ano, reafirmou um forte compromisso em avançar a cooperação científica transatlântica. Esta parceria já facilitou numerosas iniciativas de investigação conjunta, contribuindo para avanços na saúde e noutros campos.

HN – É possível equilibrar os avanços tecnológicos na saúde com preocupações éticas e a privacidade dos dados dos Doentes?

JMH – Sim, absolutamente, não é apenas possível, mas é essencial implementar inovação na saúde enquanto se cumprem os mais altos padrões de privacidade de dados. Na IQVIA, oferecemos uma plataforma especializada de Privacy Analytics que é projetada para ajudar as organizações a aproveitar os dados enquanto garantem a privacidade e alta conformidade com regulamentos como o RGPD. No mundo real, por exemplo, o Privacy Analytics tem sido usado em projetos como a Rede Europeia de Evidências em Oncologia para melhorar os resultados do tratamento do cancro, gerindo e analisando de forma segura os dados dos Doentes. Garantir que o público e os Doentes estejam totalmente informados sobre como seus dados serão usados e obter o seu consentimento explícito é crucial para prevenir potenciais preocupações éticas.

HN – Que impacto específico poderia a inteligência artificial ter no setor da saúde em Portugal, e como pode o país beneficiar da cooperação transatlântica nesta área?

JMH – A cooperação transatlântica pode impulsionar o crescimento económico e a criação de empregos nos setores de IA e saúde em Portugal. Ao investir em programas de educação e formação, Portugal pode construir uma força de trabalho qualificada capaz de aproveitar a IA para melhorar os resultados de saúde. As parcerias transatlânticas podem levar a projetos de investigação conjuntos que abordam desafios comuns de saúde. Por exemplo, esforços colaborativos podem focar-se no desenvolvimento de soluções de IA para preparação para pandemias, investigação do cancro e gestão de doenças crónicas.

HN – Quais são os principais desafios que a IQVIA enfrenta no uso de dados e tecnologia no setor da saúde?

JMH – Acima de tudo, precisamos de nos concentrar na harmonização de políticas e regulamentos relacionados com a IA na saúde, o que pode criar um ambiente mais propício à inovação. Isso pode ajudar a abordar preocupações éticas, questões de privacidade de dados e garantir a implantação segura de tecnologias de IA. Na IQVIA, trabalhamos em estreita colaboração com reguladores e governos globalmente para enfrentar esses desafios e garantir que os dados sejam gerados, armazenados, geridos, acedidos e analisados de forma compatível.

HN – Como é que a IQVIA contribui para a cooperação entre a Europa e as Américas no setor da saúde?

JMH – A IQVIA é líder global em análises avançadas, soluções tecnológicas e serviços de investigação clínica. Estamos dedicados a usar dados e ciência para ajudar as partes interessadas na saúde a encontrar melhores soluções para seus doentes. Por exemplo, os insights da IQVIA sobre o uso global de medicamentos e gastos fornecem dados valiosos que podem informar políticas e estratégias de saúde tanto na Europa quanto nas Américas. Ao analisar tendências e prever gastos futuros, a IQVIA ajuda as partes interessadas em ambas as regiões a tomar decisões informadas para melhorar a prestação de cuidados de saúde e os resultados dos doentes. Outro exemplo é o nosso apoio a iniciativas de investigação colaborativa que reúnem especialistas de todo o mundo. Ao reunir recursos e expertise, essas colaborações podem acelerar o desenvolvimento de soluções inovadoras para preparação para pandemias, investigação do cancro e gestão de doenças crónicas.

HN – Quais são as perspetivas futuras da IQVIA em relação à medicina genómica e de precisão?

JMH – A Medicina Genómica e de Precisão é um dos focos centrais da IQVIA nos últimos anos e já provamos ser capazes de fornecer serviços, soluções tecnológicas e dados para informar políticas e estratégias governamentais, melhorar a formação de habilidades da força de trabalho em genómica, gerar dados genómicos e moleculares. Após a geração dos dados, podemos oferecer serviços e tecnologias de transformação de dados, a fim de criar bases de dados longitudinais de alta qualidade que podem informar decisões clínicas, bem como aprofundar a compreensão das implicações da medicina de precisão no mundo real. No geral, estamos fornecendo soluções abrangentes, desde políticas, estratégias e desenvolvimento de padrões de terapia celular e genética até a geração e análise de dados do mundo real para melhorar os resultados de saúde para todos.

Entrevista HN

Aceda a mais conteúdos da revista #27 aqui