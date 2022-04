Mais de metade dos portugueses tem excesso de peso. Muitos já o tinham antes da pandemia mas o surto viral de COVID-19 que assolou o mundo no final de 2019 agravou o problema. Um novo estudo realizado pela Arlington Research para a The 1:1 Diet by Cambridge Weight Plan confirma-o. De acordo com a empresa britânica, 50% dos portugueses considera que tem peso a mais, sendo que quatro em cada 10 adultos, cerca de 46% dos inquiridos, gostaria de emagrecer.

81% dos 1.000 cidadãos nacionais que foram inquiridos sobre o peso, os hábitos alimentares e os estilos de vida da população portuguesa considera-se "muito acima do peso" e 64% reconhece estar "um pouco acima do peso". "As zonas norte e centro e o Alentejo são as áreas geográficas com mais indivíduos com excesso de peso. Coimbra e o centro destacam-se com 56%, o Porto e o norte com 52%, o Alentejo com 50% e a zona de Lisboa com 46%", apurou a empresa inglesa.

"O Algarve tem 32% de indivíduos com excesso de peso", avança ainda a companhia. 35% dos adultos portugueses assume ter engordado durante o confinamento. "O aumento médio de peso foi de sete quilos", refere o estudo da The 1:1 Diet by Cambridge Weight Plan, empresa britânica que desenvolveu um programa de emagrecimento que acaba de chegar a Portugal. Três quartos dos adultos nacionais reconhece que precisa mesmo de perder peso para ser mais saudável.

"Este estudo é realmente demonstrativo da vontade, por parte de muitos portugueses, de perder peso, facto que está diretamente relacionado com a questão da sua saúde e do seu bem-estar. Os dados recolhidos mostram que houve efetivamente um aumento bastante considerável de peso nos últimos dois anos, uma das muitas consequências negativas da pandemia, pelo que se torna urgente contrariar esta tendência", defende António Gil, gestor nacional da companhia.