Os doentes com mais de 80 anos representam 41% dos internados em enfermarias dedicadas ao tratamento da COVID-19 nos hospitais portugueses, sendo que apenas 4% do total de internados com a doença nesta faixa etária estão em unidades de cuidados intensivos (UCI).

Segundo dados da Direção-Geral da Saúde (DGS) citados esta quinta-feira pela TSF, na terça-feira pelo menos 211 doentes com menos de 60 anos estavam em UCI, ou seja, 32% do total (quase um terço). Dois tinham entre 0 e 19 anos, cinco de 20 a 29 anos, 20 de 30 a 39 anos, 41 de 40 a 49 anos e 143 de 50 a 59 anos, escreve a referida rádio.

As faixas etárias mais prevalentes em UCI pertencem a pessoas com idades entre os 70 e 79 anos (220 pessoas ou 33%) e 60 a 69 anos (210 ou 31%). Acima dos 80 anos, o número de internados neste tipo de unidades desce drasticamente para 4% (29 doentes).