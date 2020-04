O assistente virtual criado pela Altice Labs e Google Cloud assenta em tecnologia de última geração que visa ajudar os profissionais de saúde a fazerem uma triagem mais célere dos sintomas quando os utentes fazem chamadas para a linha de saúde SNS 24.

Em comunicado, a Altice Labs e a Google Cloud explicam que utilizaram a Tecnologia Speech to Text (ASR), permitindo "dar uma resposta em tempo recorde ao reforço da linha".

Esta parceria tecnológica ocorreu a pedido dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS) com o objetivo de responder prontamente ao aumento da procura daquele serviço telefónico e digital do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

A tecnologia consiste num assistente virtual, treinado e preparado para poder responder de forma automática a uma parte das chamadas para a linha 808 24 24 24, acelerando o processo de atendimento dos profissionais de saúde.

Ao converter áudio em texto, usando modelos de inteligência artificial, a solução com assinatura portuguesa permite automatizar uma parte substancial do atendimento, de forma a responder rapidamente e com eficácia às necessidades do serviço.

A linha SNS 24, através do serviço de triagem, aconselhamento e encaminhamento, é responsável por avaliar e orientar os cidadãos perante um problema de saúde não emergente. Através do contacto telefónico, é feita a triagem de acordo com a situação clínica e o respetivo encaminhamento para o nível de cuidados adequado: autocuidados, cuidados de saúde primários, serviços de urgência, INEM ou Centro de Informação Antivenenos.