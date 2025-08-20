Georgina Rodríguez voltou às publicações na sua página de Instagram, depois do anúncio do noivado com Cristiano Ronaldo, e as imagens partilhadas não ficaram indiferentes aos seguidores.

A modelo argentina publicou um carrosel de fotos, como publicidade à marca de roupa 'alo' onde aparece na praia, de noite e a usar roupa interior branca muito reduzida.

Para completar o look, a influencer utiliza também várias joias marcantes (mas não o anel de noivado) e o penteado cheio de tranças dá o toque final.

Os elogios e... as críticas

"As fotos de uma vida. Só beleza", comentou a sua irmã Ivana Rodríguez.

"Espetacular"; "Rainha, irradias beleza"; "Linda", "Que perfeita"; "Maravilhosa", são alguns dos outros comentários positivos na publicação.

Por outro lado há quem não tenha gostado das poses e roupas reduzidas da modelo por considerar que esta está demasiada exposta nas redes sociais.

"Há necessidade disto? A Georgina está ótima, só digo para ter mais classe. Eu sei que ela é super bonita, jovem e sexy, mas não há necessidade de criar estas publicações como se fosse no Instagram e não no Onlyfans", escreveu uma seguidora.

O noivado milionário de Georgina Rodríguez e Cristiano Ronaldo

"A boda do século" comentou Alicia Aveiro (sobrinha de CR7) na publicação onde Gio anuncia que foi pedida em casamento. Foi no passado dia 11 de agosto que a modelo publicou uma foto onde aparece com um grande anel de noivado (avaliado em cerca de seis milhões de euros). A legenda não deixa margem para dúvidas: "Sim, aceito. Nesta e em todas as minhas vidas", escreveu a modelo, anunciando ao mundo que está noiva do internacional português.

Mas nem de Cristiano Ronaldo, nem da restante família há uma palavra sobre a boda até ao momento.