Georgina Rodríguez voltou às publicações na sua página de Instagram, depois do anúncio do noivado com Cristiano Ronaldo, e as imagens partilhadas não ficaram indiferentes aos seguidores.
A modelo argentina publicou um carrosel de fotos, como publicidade à marca de roupa 'alo' onde aparece na praia, de noite e a usar roupa interior branca muito reduzida.
Para completar o look, a influencer utiliza também várias joias marcantes (mas não o anel de noivado) e o penteado cheio de tranças dá o toque final.
Os elogios e... as críticas
"As fotos de uma vida. Só beleza", comentou a sua irmã Ivana Rodríguez.
"Espetacular"; "Rainha, irradias beleza"; "Linda", "Que perfeita"; "Maravilhosa", são alguns dos outros comentários positivos na publicação.
Por outro lado há quem não tenha gostado das poses e roupas reduzidas da modelo por considerar que esta está demasiada exposta nas redes sociais.
"Há necessidade disto? A Georgina está ótima, só digo para ter mais classe. Eu sei que ela é super bonita, jovem e sexy, mas não há necessidade de criar estas publicações como se fosse no Instagram e não no Onlyfans", escreveu uma seguidora.
O noivado milionário de Georgina Rodríguez e Cristiano Ronaldo
"A boda do século" comentou Alicia Aveiro (sobrinha de CR7) na publicação onde Gio anuncia que foi pedida em casamento. Foi no passado dia 11 de agosto que a modelo publicou uma foto onde aparece com um grande anel de noivado (avaliado em cerca de seis milhões de euros). A legenda não deixa margem para dúvidas: "Sim, aceito. Nesta e em todas as minhas vidas", escreveu a modelo, anunciando ao mundo que está noiva do internacional português.
Mas nem de Cristiano Ronaldo, nem da restante família há uma palavra sobre a boda até ao momento.
O local e a data do casamento de Georgina Rodríguez e Cristiano Ronaldo
Passados vários dias as especulações sobre quando e onde o casamento se irá realizar aumentaram.
O jornalista Alberto Guzmán revelou no programa 'D Corazón' da TVE que o evento deverá acontecer já no próximo ano.
"Disseram-me que é muito provável que o casamento seja depois de 19 de julho de 2026, que é quando termina o Mundial onde o Cristiano Ronaldo se vai despedir do futebol em grande estilo", referiu Guzmán. Já sobre o local da cerimónia, Alberto revelou que será em Portugal.
