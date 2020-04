"Assegurar o regular funcionamento das comunicações é o nosso principal objetivo, dotando a nossa rede de maior resiliência e capacidade. Assim, continuamos no terreno na proteção e reforço de redes e a partir de hoje intensificamos as nossas operações junto das novas infraestruturas de comunicação junto das Instalações Temporárias de Acolhimento e Tratamento de Pessoas", informa a Altice Portugal em comunicado.

O reforço tecnológico vai abranger os hospitais de campanha, as instalações hospitalares militares, os complexos montados em estádios e os pavilhões municipais.

"Considerando que o mais importante é assegurar o reforço da capacidade de rede junto das Entidades de Saúde Pública, que desde a primeira hora estão na linha da frente no combate ao surto pandémico COVID-19, a Altice Portugal expande e fortalece a resiliência das infraestruturas fixas e móveis das Instalações Temporárias de Acolhimento e tratamento de Pessoas de forma a garantir o bom funcionamento das comunicações e uma maior capacidade de resposta face ao que lhes é proposto diariamente", acrescenta a nota.

De forma a minimizar os impactos que o COVID-19, a Altice Portugal tem vindo a implementar diversas iniciativas para agilizar a luta contra a pandemia, em associação com autarquias, estabelecimentos de ensino e instituições de saúde.

A empresa também oferece 10GB de dados móveis e a mensalidade dos canais desportivos aos profissionais do Serviço Nacional de Saúde (SNS) que estejam dedicados ao tratamento de doentes infetados com o novo coronavírus.

Hospitais e famílias "ligados"

No início de abril, a Altice Portugal e a Huawei colocaram à disposição do Ministério da Saúde centenas de equipamentos de comunicações que vão permitir manter ligados milhares de portugueses, nomeadamente profissionais de saúde e doentes internados que, devido às circunstâncias impostas pelo surto pandémico, se encontram atualmente privados de contactar com as suas famílias.

Numa iniciativa conjunta, as empresas asseguram a tecnologia necessária para que os doentes possam manter-se remotamente mais perto dos seus entes queridos, "através da disponibilização de várias centenas de tablets com ligação de dados móveis 4G e infraestrutura Wi-Fi".