A Altice Portugal e a Huawei colocaram à disposição do Ministério da Saúde centenas de equipamentos de comunicações que vão permitir manter ligados milhares de portugueses, nomeadamente profissionais de saúde e doentes internados que, devido às circunstâncias impostas pelo surto pandémico de COVID-19, se encontram atualmente privados de contactar com as suas famílias.

Numa iniciativa conjunta, as empresas asseguram a tecnologia necessária para que os doentes possam manter-se remotamente mais perto dos seus entes queridos, "através da disponibilização de várias centenas de tablets com ligação de dados móveis 4G e infraestrutura Wi-Fi".

"Impedidos de receber visitas, e estando privados do contacto com os seus familiares e amigos, os doentes internados passam assim a ter a oportunidade de estar mais próximos dos seus familiares e amigos através da tecnologia da Altice Portugal e da Huawei", lê-se na nota de imprensa.

Também foram disponibilizadas aos hospitais 10 sistemas de videoconferência com vista a capacitá-los de ferramentas de comunicação remota, com o intuito de permitir o contacto com fornecedores, parceiros e profissionais de saúde, disponibilizando, entre outras possibilidades, o debate sobre casos clínicos entre profissionais de saúde de diferentes hospitais.

"As tecnológicas voltam assim a unir-se para apoiar os portugueses numa situação particularmente vulnerável. Como forma de agradecimento aos milhares de profissionais de saúde que todos os dias abdicam do contacto com as suas famílias em prol do bem da saúde pública, a Altice Portugal e a Huawei apresentam o seu contributo, demonstrando que ainda que seja necessário estarmos fisicamente distantes, a tecnologia continuará sempre a permitir a nossa proximidade", conclui a nota.