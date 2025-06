O Conselhetório experimentou o novo HUAWEI Watch 5, que recentemente entrou no mercado português, e que é muito mais do que um smartwatch – é uma ferramenta avançada de monitorização da saúde, pensada para quem procura equilíbrio, bem-estar e uma vida mais informada.

A marca chinesa conseguiu combinar inovação tecnológica com um design sofisticado e funcional – e isso nota-se logo nos primeiros minutos de utilização.

Uma das grandes novidades é a tecnologia multissensorial X-TAP. Permite fazer medições de saúde diretamente com os dedos, sem complicações. Tudo é mais rápido, preciso e integrado. Ideal para quem gosta de acompanhar os principais indicadores de saúde sem recorrer a múltiplas apps ou dispositivos.

Além disso, o novo sistema HUAWEI TruSense veio elevar o patamar da monitorização. A sensação que se tem é de estar a usar algo verdadeiramente avançado. Os dados de saúde são apresentados com muito mais detalhe e fiabilidade – e isso transmite uma segurança que, no dia a dia, faz toda a diferença.

Como um wearable se pode tornar um aliado da saúde

Outro aspeto que pode surpreender é controlo por gestos. Agora, com um simples Duplo Toque ou Duplo Deslize, consegue-se aceder a várias funções sem tocar no ecrã. Parece um pormenor, mas é extremamente útil quando se está, por exemplo, a caminhar, a correr ou até numa reunião. Poupa tempo e torna a interação com o relógio muito mais fluida.

Mas o HUAWEI Watch 5 não se destaca apenas pela tecnologia. O design é verdadeiramente elegante. Está disponível em dois tamanhos (46 mm e 42 mm), e os acabamentos são premium: titânio de qualidade aeroespacial, aço inoxidável 904L e vidro de safira – resistente, mas com um brilho discreto que lhe dá um toque de luxo. Usei o modelo em tom dourado areia e o impacto visual é imediato. Sente-se que é um acessório pensado tanto para quem se preocupa com o bem-estar como para quem valoriza o estilo.

A Huawei conseguiu, com este modelo, redefinir o que esperamos de um smartwatch. O Watch 5 não é apenas um dispositivo para acompanhar a saúde ou o exercício físico – é também um símbolo de inovação, precisão e estética. Para mim, representa um passo claro rumo a um futuro mais inteligente, onde a tecnologia se integra na nossa vida de forma natural e elegante.