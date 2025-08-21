Sendo um pai muito orgulhoso, esta quarta-feira, dia 20 de agosto, foi um dia particularmente especial para Rui Unas. O filho mais velho do artista, André, completou 19 anos de vida. Como tal, Unas fez questão de lhe dedicar uma bonita mensagem nas redes sociais, destacando momentos especiais que viveu ao lado de André, fruto do casamento com Hanna Ibarra.

"19 anos, feitos hoje. Vê só o que trouxemos ao mundo, Hanna. Inteligente e com sentido de humor, melhor dançarino, com cultura musical extensa e, em breve, capaz de me dar porrada como gente grande, se quiser. André, 19 anos, meu filho e um dos meus melhores amigos", notou o comediante na legenda da partilha que poderá ver de seguir.

Para além de André, Rui Unas e Hanna Ibarra são também pais de Rafael, de 17 anos.

Rui Unas e Hanna Ibarras, uma bonita história de amor que começou há 20 anos

Quando Hanna Ibarras entrevistou Rui Unas (e vice-versa) em 2001 estava longe de imaginar que ali começaria uma bonita e longa história de amor. Nas redes sociais, o artista já partilhou, inclusive, o vídeo do momento em que conheceu a mulher, quando se encontrava a fazer uma reportagem para o programa 'Curto Circuito', da SIC Radical, no Panamá.

"Quantos de vocês têm registado o momento em que falaram pela primeira vez com a mulher com quem estão casados há 18 anos? Aqui, no Panamá em 2001. Amanhã, iniciam-se oficialmente as celebrações!", realçou Unas numa publicação que fez em 2021.

À época, também Hanna fez questão de lembrar o momento em que conheceu o companheiro. "Quis o destino... E não contrariamos! 20 anos depois desde 'encontro de culturas' festejamos hoje 18 anos de casados. Mi amor. Bendito destino", escreveu.

No ano passado, o casal celebrou 20 anos de casamento, data que também foi destacada por Rui Unas na sua página de Instagram. "20 anos a partilhar a vida contigo, mi amor! Não sei se o melhor está para vir, mas sei que até agora tem sido maravilhoso e divertido! Te amo", escreveu o artista, mostrando que continua mais apaixonado que nunca e que este é um amor para a vida.