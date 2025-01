Rui Unas viajou com a sua mulher, Hanna Ibarra, para a capital italiana.

Os dois, casados há 21 anos, rumaram a Roma e o balanço do primeiro dia de passeio foi positivo.

Através de um vídeo partilhado pelo humorista, com um efeito 'olho de peixe', Rui escreveu na legenda da publicação:

"O que queria ver hoje e vi: A Fontana de Trevi, a Piazza de Pietri, o Pantheon, todo o Museu do Vaticano com destaque para o Laocoonte, o Teseu com a cabeça da Medusa, as veias do abdómen do Hércules [...] ah, e a melhor burrata da minha vida. Amanhã há mais! Venham dicas!", pediu o humorista aos seguidores.

Leia Também: Mónica Sintra partilha imagens de viagem com o filho a Madrid