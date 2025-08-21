Pedro Chagas Freitas revelou-se "emocionado" com uma fotografia que recebeu de Pedro Soares, jogador do Salgueiros, que se encontra internado no hospital uma vez que teve de ser submetido a uma operação.

Na sua página de Instagram, o conhecido escritor partilhou a imagem do atleta, no qual posa ao pé do seu mais recente livro - 'O Hospital de Alfaces'.

"Uma das maiores magias deste ofício de escrever é esta: o livro, nascido do silêncio, da solidão, da ferida íntima, vai para o mundo e encontra o silêncio, a solidão e a ferida íntima de outra pessoa. É isto: o que nos partiu ajuda a colar o que está partido nos outros", começa por dizer.

"O Pedro Soares, craque do Salgueiros, partiu o zigomático, o osso da cara. Foi hoje ao bloco, no São João, essa maravilhosa fábrica de heróis. Levou como companhia O HOSPITAL DE ALFACES. No meio da tempestade, teve a grandeza de me enviar uma mensagem: disse-me que o livro o está a ajudar nesta travessia. Que coisa maravilhosa: um livro é, afinal, uma muleta invisível. Não cura; ajuda a atravessar o corredor", revela.

"Fico emocionado. Fico mesmo. Escrevemos no interior do túnel, sem saber se alguém, algum dia, vai ler aquilo tudo. Escrevemos para não morrer; de repente, alguém nos lê para não enlouquecer, para não doer tanto", continua.

Para o escritor, este livro é uma espécie de "analgésico", uma vez que - apesar de não tirar a dor - "dá-lhe sentido, espessura, humanidade, sobrevivência". "Só por isto, só pelo Pedro, já tinha valido a pena. Um livro não precisa de ser amado por todos; basta encontrar o momento certo na vida de um", nota.

"Vamos todos enviar um abraço ao Pedro. Que volte depressa aos relvados. Que volte inteiro, mais ele do que nunca, mais vivo do que nunca, mais frágil e por isso mais forte do que nunca. É assim que voltará mais craque do que nunca", completa.

A doença do filho de Pedro Chagas Freitas, um dos momentos mais difíceis para o escritor

Se há alguém que entende a dor e a ansiedade que um internamento mais longo no hospital implica, essa pessoa é Pedro Chagas Freitas. Há um ano, este fazia um apelo emocionado aos seguidores nas redes sociais de maneira a que se encontrasse um dador de fígado compatível com o filho, o pequeno Benjamim.

A história acabou por ter um final feliz. Benjamim encontrou um dador compatível e regressou a casa após três meses de internamento. A cirurgia deu-se depois de a criança ter sido diagnosticada com com deficiência de alfa-1antitripsina, aos três meses de idade.