Mickael Carreira invadiu a casa do 'Big Brother Verão' na tarde desta quarta-feira, 20 de agosto. O artista entrou a cantar a sua nova música, 'Beijo', lançada há um mês e que conta com a participação de Anselmo Ralph, Tony Carreira e Toy.

Os concorrentes ficaram surpreendidos com a presença do artista, dançaram com ele e assim que este parou de cantar fez questão de os cumprimentar um a um.

"É um prazer estar aqui. Eu estava nervoso. Vocês têm uma coragem do caraças", referiu Mickael em tom de brincadeira.

De seguida, o cantor foi levado pelos concorrentes para conhecer a casa.

Afonso com ciúmes de Mickael Carreira?

Mais tarde, durante uma conversa entre Catarina Miranda e Afonso, a concorrente de Santarém referiu que o ex-namorado de Jéssica Vieira tinha "ficado com ciúmes do Mickael", algo que foi logo desmentido por este.

"Isso era o que querias que acontecesse. E a resposta que tu querias era que fiquei. Acreditas nisso? Vou-te deixar ser feliz. Eu não gosto de ti nesse sentido", explicou Afonso a Catarina.

Veja aqui esse momento.

'Big Brother Verão' está na reta final

O reality show está na reta final. Faltam cerca de trê semanas para ficarmos a saber quem é o vencedor, um programa que promete ser especial e inédito.

É a 12 de setembro que vamos conhecer quem ganha o formato da TVI uma gala que vai acontecer ao ar livre pela primeira vez.

"No dia 12 de setembro, o Parque dos Poetas, em Oeiras, recebe um direto a Gala Final do 'Big Brother Verão' numa emissão especial.

Pela primeira vez, a grande final do reality show acontece ao ar livre, oferecendo ao público uma experiência única para assistir à consagração do vencedor. Com o apoio da Câmara Municipal de Oeiras, o evento tem entrada livre. Todos poderão viver de perto uma noite memorável.

Em palco, Maria Botelho Moniz recebe os finalistas e vários artistas musicais, prometendo espetáculo, emoção e festa até ao último minuto. Uma final histórica que não vai querer perder", revela o comunicado da estação de Queluz de Baixo.