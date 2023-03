“Está previsto no Orçamento do Estado para 2023 criar um programa nacional, que funcionará com todos os hospitais públicos, em que será feita a entrega dos medicamentos em proximidade a todas as pessoas que recebem, mensalmente, medicamentos a partir dos hospitais públicos”, disse Manuel Pizarro.

O ministro falava em Faro durante numa visita às instalações locais do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), no âmbito da ação “Governo Mais Próximo”, que decorre hoje e quinta-feira no distrito de Faro, com cerca de 60 iniciativas e a presença de vários membros do executivo.

Segundo Manuel Pizarro, estão em causa “entre 150 e 200 mil pessoas”, que todos os meses têm de se deslocar, “em alguns casos centenas de quilómetros”, para levantar a sua medicação, “normalmente para doenças oncológicas ou autoimunes”, que exigem acompanhamento no hospital e levantamento na farmácia hospitalar.

“Não há nenhuma razão para que isso seja assim”, frisou o governante.

Através deste programa, a implementar com a colaboração das farmácias, os doentes vão poder optar entre deslocar-se ao hospital para receber a medicação ou, “sempre que o desejarem e desde que o seu médico considere que isso é seguro”, levantá-la numa farmácia junto à sua residência.

“Este sistema vai estar montado em 2023, para todos os hospitais públicos, para todos os doentes que façam essa opção. Acho que é um belíssimo serviço que vamos prestar às pessoas, aliviando as muitas dificuldades que têm nessas deslocações, que são de todo em todo indesejáveis”, disse o ministro da Saúde.

Ainda no âmbito da ação “Governo mais Próximo”, que decorre hoje e quinta-feira no distrito de Faro, entre outras iniciativas, o ministro da Saúde inaugura o serviço de teleconsultas entre o Hospital de Faro e o Estabelecimento Prisional de Faro e o Centro de Simulação Clínica Ualg Tech Health, da Faculdade de Medicina e Ciências Biomédicas da Universidade do Algarve.