A mulher de 70 anos, da província de Ibaraki, tinha vários problemas de saúde associados, como hipertensão e colesterol elevado. Sofreu uma miocardite após infeção causada pelo vírus Oz, que é transmitido por carrapatos

A paciente, que não tinha histórico de viagens ao estrangeiro, apresentou mal-estar, perda de apetite, vómitos, dores nas articulações e febre alta. Foi medicada com antibióticos por suspeita de pneumonia, mas foi encaminhada para casa. No entanto, a idosa voltou a ser internada e novos exames de sangue mostraram diminuição de plaquetas, distúrbios no fígado e nos rins e reação inflamatória intensa. Em seguida, a paciente apresentou problemas no coração e exames sugeriram um quadro de miocardite, que consiste na inflamação do músculo cardíaco.

Apesar de um batalhão de tratamentos, a doente apresentou quadro súbito de fibrilação ventricular, que é um ritmo cardíaco anormal, e não resistiu à doença.

O Oz é um novo vírus do género Togotovírus, da família Orthomyxoviridae. Estudos em animais no Japão detetaram anticorpos em algumas espécies animais, como macacos japoneses, javalis e veados, no Oeste e Leste do Japão, mas nenhum caso animal foi relatado até ao momento.

O vírus Oz foi identificado pela primeira vez no Japão em 2018 e não há registo de infeções noutros países, segundo o governo japonês.

O diretor do Instituto Nacional de Doenças Infecciosas do Japão, Tadaki Suzuki, disse ao jornal The Japan Times que ainda não é possível avaliar a gravidade do vírus, já que se trata da primeira morte associada ao vírus.

