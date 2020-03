Por enquanto não se divulgou os nomes dos dois últimos parlamentares contaminados, mas a ARS confirmou também dois casos de contágio com o coronavírus entre funcionários da Assembleia Nacional.

Segundo a Agência, nos seis casos as pessoas "foram isoladas e foram contatadas para especificar as redes de contaminação e identificar os diferentes casos de contato".

"Estão sendo realizadas pesquisas de saúde e dos serviços da Assembleia tomaram medidas de gestão para limitar a possível propagação do vírus", destacou a entidade.

Depois do aparecimento dos dois primeiros casos confirmados de coronavírus, os responsáveis da Assembleia "tomaram uma série de medidas com o objetivo de combater a propagação do vírus", informou a presidência do legislativo.