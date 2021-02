O Comando Territorial de Setúbal da Guarda Nacional Republicana (GNR), através do Posto Territorial de Paio Pires, ao final do dia de ontem, 10 de fevereiro, encerrou um ginásio que se encontrava a funcionar, violando as normas para a contenção da epidemia e redução do risco de contágio da doença COVID-19, na localidade de Paio Pires.

"Na sequência de uma denúncia, os militares da GNR deslocaram-se ao local, onde encontraram, entre funcionários e clientes, seis pessoas, com idades compreendidas entre os 23 e os 29 anos, a usufruir dos serviços do ginásio", explica a GNR em comunicado.

"Desta ação, foram elaborados seis autos de contraordenação por violação do dever geral de recolhimento domiciliário e um por incumprimento do dever de encerramento de instalações e estabelecimentos", refere a nota.

"A GNR recorda que o cumprimento das medidas impostas pelo estado de emergência, no âmbito do combate à pandemia COVID-19, é fundamental para conter a propagação do vírus", conclui o documento.

Em Portugal, morreram 14.718 pessoas dos 774.889 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A pandemia de COVID-19 provocou, pelo menos, 2.325.744 mortos no mundo, resultantes de mais de 106,4 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

