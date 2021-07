"Na primeira ação, no dia 29 de julho, na sequência de uma denúncia para a Polícia Marítima, os quais solicitaram apoio ao Posto Territorial de Olhos de Água, os militares da Guarda deslocaram-se ao local e verificaram um grande ajuntamento de pessoas em desrespeito pelas regras de ocupação e permanência num estabelecimento de restauração. Das diligências efetuadas confirmou-se que, no interior do estabelecimento e nas suas imediações, encontravam-se cerca de 200 pessoas que não cumpriam as regras de distanciamento físico e excediam a lotação permitida no espaço", informa a Guarda Nacional Republicana (GNR) em comunicado.

O estabelecimento foi encerrado, tendo sido elaborado um auto de contraordenação ao proprietário.

"Esta ação contou com o reforço do Grupo de Intervenção de Ordem Pública (GIOP) da Unidade de Intervenção (UI) e com a colaboração da Delegação Marítima de Albufeira, da Autoridade Marítima Nacional", refere a nota.

"Na segunda ação, durante a madrugada de hoje, dia 30 de julho, a GNR detetou uma festa com cerca de 400 pessoas, numa zona erma e isolada de Vilamoura. No seguimento da ação, foram ainda denunciadas diversas agressões, as quais obrigaram a uma intervenção imediata para repor a ordem e segurança no local, tendo sido empenhados diversos meios operacionais da valência territorial, de trânsito e de intervenção", lê-se no comunicado.

"Na sequência da ação foram detidos três indivíduos, tendo ainda sido elaborados os respetivos autos de contraordenação no âmbito da legislação COVID-19 e da legislação rodoviária. Os detidos foram constituídos arguidos, e os factos foram remetidos para o Tribunal Judicial de Loulé", conclui a nota.

