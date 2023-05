O grupo de investigadores da Universidade Estadual Paulista (Unesp) e da Universidade de São Paulo (USP) administrou em ratos do sexo feminino que estavam em processo de gestação um composto sintético com ação cerebral análoga à dos canabinoides derivados da canábis. Grande parte dos efeitos deletérios observados ocorreu principalmente nos filhotes machos.

“Com a legalização e flexibilização da canábis e seus derivados em alguns países e um considerável aumento do consumo, grávidas utilizam esses compostos presentes na planta Cannabis sativa na forma de medicamentos, devido às propriedades de redução das náuseas, ou mesmo de modo recreativo. No entanto, as consequências dessa exposição a canabinoides no feto ainda são pouco conhecidas”, afirma Luis Gustavo Patrone, primeiro autor do estudo conduzido com apoio da FAPESP durante o seu doutoramento na Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias (FCAV-Unesp), em Jaboticabal.

Em comparação com os ratos que não sofreram exposição intrauterina à substância, os filhotes expostos tiveram uma mortalidade neonatal 29% maior. Nos machos, houve ainda intensificação dos tremores nos primeiros dias de vida, em decorrência de um quadro de abstinência, alterações na respiração basal e na resposta ventilatória ao oxigénio e ao CO2, além de menor capacidade de expansão dos pulmões.

Os autores também observaram queda na eficiência da respiração mitocondrial do encéfalo, alteração da quantidade de recetores para canabinoide (CB1) e de neurónios catecolaminérgicos em núcleos do encéfalo que controlam a função respiratória. Juntos, esses dados revelam alterações significativas.

Nas fêmeas, ocorreram mais eventos espontâneos de apneia (períodos sem respirar), além de reduções nas populações de neurónios serotoninérgicos no tronco encefálico. Juntos, esses dados revelam que a exposição intrauterina a canabinoide resultou em relevantes alterações no controlo mecânico e sensorial da ventilação, sendo mais acentuada sobre os indivíduos machos.

“Sabe-se que diversos compostos da canábis atravessam facilmente a placenta e podem interferir nas vias de sinalização dos endocanabinoides, que são produzidos pelo próprio cérebro. Isso pode afetar profundamente as funções neurais e fisiológicas do feto, incluindo os processos cardiorrespiratórios, causando efeitos duradouros na vida pós-natal”, resume Luciane Gargaglioni, professora da FCAV-Unesp e coordenadora do estudo.

O trabalho integra um projeto também apoiado pela FAPESP e coordenado por Gargaglioni.

Morte súbita

Os pesquisadores lembram que o uso de canábis durante a gravidez pode estar associado à ocorrência da síndrome da morte súbita infantil (SIDS), que está relacionada com a deteção das concentrações dos gases O2 e CO2 na corrente sanguínea e ajustes ventilatórios. Os episódios de apneia espontânea nas fêmeas expostas à substância durante o estudo são indicadores da diminuição desse controlo.

“Se uma almofada cai no rosto e impede a respiração durante o sono, por exemplo, o bebé que tem essa síndrome não é capaz de detetar as alterações dos gases. Enquanto num recém-nascido com o controlo normal da respiração, isso fá-lo-ia despertar e chorar, na SIDS, mesmo com grandes reduções do oxigénio e aumento do CO2, o bebé pode morrer asfixiado”, explica Patrone.

A sensibilidade aumentada ao dióxido de carbono também foi testada, visto que é um determinante biológico dos ataques de pânico. Machos de diferentes idades apresentaram uma exacerbada resposta ventilatória ao CO2. Entre as fêmeas, o mesmo padrão foi observado apenas nas juvenis.

“A exposição pré-natal a canabinoides, portanto, pode aumentar a sensibilidade ao dióxido de carbono e, consequentemente, a vulnerabilidade a transtornos de pânico”, diz Gargaglioni.

As análises não demonstraram alterações expressivas sobre o controlo cardiovascular e da temperatura corporal, pelo menos no curto e médio prazo. As experiências foram encerradas quando os animais completaram 28 dias de vida.

“Ainda que seja um estudo feito em ratos, ele pontua importantes alterações na fisiologia respiratória em decorrência da exposição a canabinoides no útero e, por isso, lança uma nota de cautela para o uso terapêutico ou recreativo de canabinoides por mulheres grávidas”, encerra Patrone.

O artigo pode ser consultado em: https://bpspubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/bph.16044.