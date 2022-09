O bem-estar físico e mental, a par da dieta, podem ter uma influência muito positiva nos sintomas da Síndrome do Intestino Irritável (SII), um distúrbio gastrointestinal funcional que afeta 10 a 25% das pessoas em todo o mundo e que, no nosso país, atinge mais de um milhão de portugueses.

Bem-estar físico não significa ter de treinar como se fosse correr uma maratona ou levantar pesos, mas sim escolher atividades físicas que, além de todos os benefícios que já conhecemos, como a melhoria da aptidão cardiovascular, possam garantir relaxamento e uma melhor gestão da ansiedade, muito presente nestes doentes.

Meditação, yoga, pilates, dança são algumas das atividades que o Movimento Intestino Feliz, dinamizado por profissionais de saúde, recomenda a quem sofre desta doença ainda pouco conhecida e que afeta mais mulheres do que homens. Os sintomas de SII podem variar de pessoa para pessoa, mas os mais comuns são a dor, inchaço abdominal, excesso de gases e períodos de prisão de ventre ou diarreia.

A alimentação é uma das formas mais comuns e simples de gerir alguns dos sintomas de SII, apesar de não estar comprovada a eficácia de todas as dietas e de não haver duas pessoas iguais. Ajustar o consumo de fibras, com a ajuda de um nutricionista, pode ser o primeiro passo para aliviar os sintomas. Limitar o consumo de fruta a três porções por dia, evitar açúcares ou adoçantes e fazer refeições regulares são alguns conselhos que também pode seguir.

Outro conselho importante dos especialistas do Movimento Intestino Feliz é respirar fundo, usando o nariz e a barriga. Daí que algumas atividades como a meditação e o yoga sejam fortemente recomendadas para o alívio dos sintomas físicos e psicológicos. Respirar fundo ajuda a reduzir a ansiedade e o stress e a oxigenar bem os órgãos. Respirar pela boca pode aumentar o ar que vai parar ao estômago, o que pode levar a inchaço.

Adotar uma postura correta é outra dica importante para enfrentar a SII. As posturas incorretas podem causar maior pressão sobre a zona abdominal. O yoga e o pilates, por exemplo, estão cheios de exercícios que ajudam a melhorar a postura, para além de ajudarem na gestão do stress e da ansiedade. Além disso, deve dormir bem para ter mais energia, reduzir o stress e melhorar o metabolismo. Se fuma, saiba que o tabaco propicia o refluxo e a azia, alterando a sensibilidade do intestino.

Para desmistificar mitos e tabus sobre este distúrbio e para mostrar que é possível ter qualidade de vida com esta doença, o Movimento Intestino Feliz vai estar no dia 22 de setembro, a partir das 10 horas, no Jardim Botânico da Ajuda, em Lisboa, com a campanha “Uma manhã feliz”. Para este dia, o último do verão, o Movimento convidou a professora de Yoga Sara HU e as nutricionistas Isabel Pedroso Silva, Ana Pinto, Susana Barros e Inês Simas. A health coach Oksana Zagoruy, autora do blog Dicas da Oksi, vai oferecer um brunch saudável a quem se juntar a “Uma manhã feliz”.

Dicas na cozinha e um exercício de relaxamento que pode fazer em casa

Até se ambientar à forma de cozinhar os alimentos que melhor se adequam ao seu intestino e aos seus gostos, o melhor é começar pelo básico antes de procurar receitas mais elaboradas. Isto é, faça grelhados temperados com sal, pimenta e ervas aromáticas, legumes no forno só com sal e azeite, peixe e carne cozidos, mas bem temperados ou regados com um molho de tomate caseiro (tomate fresco, refogado em azeite, com sal, pimenta e orégãos ou manjericão). E que tal uma salada de quinoa com legumes e ovo?

Se a ansiedade bater à porta e precisar relaxar, experimente deitar-se de costas num local confortável da casa e sem grandes distrações. Respire corretamente, pela barriga. Quando a respiração for mais natural, comece a tomar consciência e a relaxar os músculos do seu corpo – da cabeça, aos pés, de forma gradual, a cada expiração. Imagine-se num local calmo onde gostaria de estar deitada – uma praia, por exemplo. Vá adicionando detalhes ao local até se esquecer onde está realmente.

Quando se sentir mais confiante na cozinha, procure receitas e outras dicas que possam ser um bom apoio para viver a vida em pleno, sem receio de sair de casa por causa de um intestino que pode “desafinar” de forma inesperada. Por exemplo, conselhos para jantar fora com a família e amigos sem que a dieta limite a sua vida social, ou então conselhos para viagens, porque passear é também um bom remédio para o corpo e para a alma.

O Movimento do Intestino Feliz é uma iniciativa criada pela Ezfy, uma organização que reúne mais de 700 profissionais de saúde distribuídos pelas farmácias de todo o país, em colaboração com a Biocodex. O objetivo do Movimento é agregar informação e algumas ferramentas úteis a quem foi diagnosticado com Síndrome do Intestino Irritável (SII), ou desconfia que tem esta síndrome, e de juntar esta comunidade para que possa trocar experiências entre si. Afinal, a união faz a força!