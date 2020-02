Na carta, intitulada "Prevenir o que não se pode remediar", os jovens ligados aos centros universitários da Companhia de Jesus consideram que aprovar a eutanásia é "um irremediável erro que ainda é possível prevenir" e reiteram o apelo aos deputados para que votem contra os projetos de lei que na quinta-feira vão ser discutidos no parlamento.

Os subscritores do documento, com idades entre os 16 e os 30 anos, manifestam preocupação com “o sofrimento, a doença e a solidão dos idosos e doentes”, rejeitando que a eutanásia e o suicídio medicamentem assistido sejam uma solução para estes problemas.

Para estes jovens, o debate público sobre a eutanásia é “escasso e pouco esclarecedor” e entendem que a opção pela eutanásia não é uma questão de liberdade do doente, pois esta esgota-se no momento em que terá de haver um médico para a avaliar, validar e executar.

Na carta, é abordado o "muito que há por fazer na atenção a quem sofre", referindo-se aos idosos que vivem sozinhos, à ausência de cuidados paliativos ou às baixas pensões dos portugueses.

"Importa criar condições para responder a estas situações, manifestando respeito e cuidado pela pessoa e pela sua dignidade em todos os momentos e circunstâncias da sua vida", defendem.