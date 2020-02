A proposta "regula um procedimento para ajudar aqueles que sofrem de uma doença incurável e que lhes causa sofrimento e dor insuportáveis".

O texto reconhece um novo direito que, segundo Carcedo, deve ser exercido de forma ordenada e com todas as garantias legais e sanitárias, e cuja decisão é tomada "livre e sem qualquer pressão social, económica e familiar".

E, para garantir que esse direito seja exercido "nas condições de máximo conforto possível, é incorporada ao portfólio de serviços" do sistema de saúde público espanhol.

O debate parlamentar foi seguido a partir da galeria de convidados por Ángel Hernández, um símbolo para o movimento a favor da eutanásia, que ajudou a morrer a sua parceira, María José Carrasco, que tinha esclerose múltipla, tendo sido acusado de violência de género, preso e, posteriormente, libertado.

Entre os pontos mais controversos da proposta estão o papel que irão ter as comissões de acompanhamento previstas no texto socialista.

Estas comissões, que serão autónomas, terão de dar luz verde aos pedidos de eutanásia após terem sido aprovadas por dois médicos.

Partidos que votaram a favor da eutanásia, como o Podemos (que faz parte do Unidas Podemos) e ERC (Esquerda Republica da Catalunha, independentista) defenderam até agora que essas comissões são "desnecessárias e restritivas".

Apesar disso, a maioria das formações políticas está confiante de que o texto, o terceiro que é apresentado nos últimos dois anos (a discussão dos anteriores foi interrompida pela dissolução do parlamento ligada à instabilidade política), será aprovado este ano.

Os estudos de opinião feitos indicam que a grande maioria da população espanhola é favorável à regulação da eutanásia (ato que leva à morte de um doente por sua vontade com a ajuda de um profissional de saúde) e do suicídio assistido (o próprio doente põe fim à sua vida com a colaboração de um terceiro, não vai ser regulamentado).

A Igreja Católica já se manifestou contra a morte assistida, tendo o secretário-geral da Conferência Episcopal Espanhola, Luis Arguello, considerado no final de janeiro que era um "atalho que desumaniza" e lamentado que no preâmbulo do projeto-lei se fizesse um apelo à "exigência social" quanto à questão.