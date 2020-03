As autoridades americanas da saúde indicaram que esperam que o número de casos da doença, que, segundo a universidade, já são estimados em 10.755, aumentem abruptamente nos próximos dias, por causa do aumento do número de testes realizados.

Nos Estados Unidos, o maior número de mortes continua a ser no estado de Washington, onde, em janeiro, foi registado o primeiro caso do novo coronavírus no país.

No entanto, o maior número de contágios neste momento acontece em Nova Iorque.

Segundo o balanço, Washington tem 1.187 casos confirmados e 68 mortes, seguido de Nova Iorque (4.152 e 20, respetivamente), Califórnia (870 e 16, respetivamente), Nova Jersey (427 e 5, respetivamente) e Flórida (360 e 9, respetivamente).

