A FDA, agência americana para o controlo de alimentos e medicamentos, aprovou a comercialização do teste SARS-CoV-2, que deteta o vírus que propagou a pandemia COVID-19, informou a Roche em comunicado.

De acordo com a Roche, o teste proporciona resultados de maneira mais rápida que outros exames atualmente disponíveis.

"Estamos aumentando a velocidade do diagnóstico em 10 vezes", declarou Thomas Schinecker, diretor da unidade de diagnósticos da Roche, em entrevista à Bloomberg News.

A velocidade no diagnóstico é essencial na luta contra a pandemia do novo coronavírus, que provocou 5.043 mortes no mundo, a maioria na China continental, segundo um balanço da AFP.

No total, desde que surgiu no fim de dezembro, quase 134.300 pessoas foram contaminadas em 120 países e territórios.

Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde comunicou hoje que o número de pessoas infetadas subiu para 112.

O surto de COVID-19 foi detetado em dezembro, na China. A Organização Mundial de Saúde (OMS) decretou pandemia na quarta-feira.

Portugal ordenou o encerramento de todas as escolas a partir de segunda-feira, bem como outras medidas. Esta semana já tinha sido anunciado a suspensão de todos os voos de e para Itália.

A DGS fez na quinta-feira novas recomendações à população.

Face ao avanço da pandemia, vários países têm adotado medidas excecionais, incluindo o regime de quarentena inicialmente decretado pela China na zona do surto. Vários países na Europa, como Itália, Noruega, Irlanda, Dinamarca, Lituânia, França e Alemanha, encerram total ou parcialmente escolas, universidades, jardins-de-infância e outras instituições de ensino.

Nos últimos dias, Itália tornou-se o caso mais grave de epidemia fora da China e o Governo em Roma decidiu na segunda-feira alargar a quarentena, imposta inicialmente no norte do país, a todo o território italiano.

Na quarta-feira, as autoridades italianas voltaram a decretar medidas de contenção adicionais e ordenaram o encerramento de todos os estabelecimentos comerciais à exceção dos de primeira necessidade, como supermercados ou farmácias.