Cerca de 90% das espécies animais do mundo são insetos. Destes apenas se conhece cerca de um milhão de diversidades, mas calcula-se que possa haver até quatro milhões por descobrir.

A presidente da Fundação Heinrich-Böll, Barbara Unmüßig, lamenta que as monoculturas para produzir pasto ou plantas, que podem ser usadas como combustível, estejam "a impulsionar, em países como Brasil ou Indonésia, a desflorestação, os desertos agrícolas monótonos e a aplicação ilimitada de pesticidas".

"Somente na Argentina, o uso de pesticidas aumentou 10 vezes desde os anos 90", acrescenta Unmüßig, que denuncia que empresas como a Bayer ou a BASF comercializam para todo o mundo, "quase sem restrições", pesticidas proibidos na União Europeia, o que leva a que "quase 50% dos pesticidas no Quénia e mais de 30% no Brasil sejam altamente tóxicos para as abelhas".

O "Atlas de Insetos" apela a modelos agrícolas sustentáveis, com medidas como a redução de pesticidas sintéticos em 80% até 2030, dedicar 50% da dotação da Política Agrícola Comum (PAC) aos objetivos ambientais, apoiar os agricultores e reduzir o consumo e produção de carne.

Nesse sentido, o documento apela a que haja uma maior ambição por parte da Comissão Europeia nos seus programas de biodiversidade e na sua estratégia "Do produtor à mesa", iniciativas destinadas a tornar a produção e o consumo de alimentos mais sustentáveis.

O relatório sublinha ainda que 84% das espécies cultivadas na União Europeia e 78% das espécies de flores silvestres dependem da polinização animal.