Já lá vai o tempo em que apenas se associavam os tratamentos estéticos a algo procurado pelas mulheres. Atualmente são cada vez mais os homens que se preocupam com o seu aspeto físico e encontram na medicina estética uma solução – e os portugueses não são exceção.

Segundo um estudo divulgado em 2022, a procura por procedimentos estéticos tem vindo a aumentar, consequência da pandemia de covid-19 e dos sucessivos confinamentos, sendo que nos homens verificou-se um crescimento de 15%.

Mário Mendanha, médico e cirurgião plástico da Academia da Cirurgia Plástica Mário Mendanha, no Porto, corrobora esta situação. “Os homens procuram cada vez mais a cirurgia plástica, seja para a realização de tratamentos minimamente invasivos, seja para cirurgia de remodelação corporal mais extensa”, explica o especialista.

O abdómen, os braços, o peito e o rosto são as zonas que os homens mais procuram corrigir com os tratamentos estéticos e já existem várias alternativas minimamente invasivas às típicas cirurgias para responder a estas necessidades.

O BodyTite é, por exemplo, um tratamento minimamente invasivo e único que coagula a gordura e os contornos do tecido, proporcionando resultados anteriormente alcançados apenas através de procedimentos cirúrgicos mais invasivos, como a lipoaspiração. Já o FaceTite, também um tratamento minimamente invasivo, visa contornar a pele e os tecidos, bem como a gordura coagulante, no rosto e pescoço, incluindo sobrancelhas, olhos, boca e linha do maxilar.

Face a outros tratamentos, a vantagem da utilização do BodyTite e do FaceTite reside na sua capacidade de, com segurança, promover a eliminação de gordura ao mesmo tempo que se obtém a retração da pele da área tratada.

Ambos os tratamentos são recomendados a pacientes que tenham o peso estabilizado, mantenham uma dieta equilibrada e, idealmente, não sejam fumadores. Como preparação para o tratamento, recomenda-se suplementação com colagénio durante o período peri operatório. No pós-operatório, é aconselhada a utilização de roupa compressiva e de massagens de drenagem linfática, para assegurar os melhores resultados.

“Os resultados variam de acordo com a técnica do cirurgião e com a anatomia do paciente. A retração da pele obtida é permanente e depende, normalmente, de um único tratamento”, refere o médico Mário Mendanha.