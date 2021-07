Um estudo sobre a dieta dos cidadãos britânicos, publicado este ano, concluiu que 48% das meninas com idades entre os 11 e os 18 anos têm dietas pobres em ferro - e o mesmo ocorre com 27% das mulheres entre os 19 e os 64 anos e em quase 10% dos meninos durante a adolescência.

A carência de ferro é a deficiência alimentar mais comum no mundo: afeta mais de 30% da população global, segundo números da Organização Mundial da Saúde (OMS).

Esta carência nutricional provoca anemia, situação em que o número de hemácias, o teor da hemoglobina e o volume de glóbulos vermelhos do sangue se encontram abaixo do normal.

De onde vem a fadiga?

Os glóbulos vermelhos contêm uma substância chamada hemoglobina, responsável pelo transporte de oxigénio aos vários órgãos do corpo humano. Se os índices de hemoglobina estão baixos, o corpo não recebe oxigénio suficiente e uma das consequências é a fadiga.

Especialistas acreditam, porém, que mesmo que os índices de hemoglobina estejam acima do estipulado para o diagnóstico de anemia, aumentar a ingestão de ferro pode dar mais energia ao corpo humano.

Segundo estimativas globais citadas pela BBC, a deficiência de ferro sem a presença de anemia afeta cerca de três vezes mais pessoas do que a deficiência de ferro com anemia. De acordo com um estudo nacional sobre dieta e nutrição no Reino Unido, 5% das meninas com idades entre os 15 e os 18 anos têm anemia provocada pela deficiência de ferro. No entanto, 24% desse mesmo grupo apresenta baixos índices de ferro no organismo.

Entre as mulheres com 35 e 49 anos, 4,8% têm anemia causada pela deficiência de ferro e 12,5% têm baixas reservas de ferro no corpo.

A anemia e os baixos índices de ferro são mais raros em homens com menos de 64 anos, mas o risco aumenta significativamente depois dos 65 anos.

Isso quer dizer que se sentir cansado deve tomar suplementos de ferro?

Não necessariamente - é importante consultar o médico para um diagnóstico, porque a ingestão excessiva de ferro também é perigosa para a saúde. Por outro lado, estar acima do peso pode provocar fadiga, tal como outros fatores.

O ideal, dizem os especialistas, é adequar a alimentação ao peso e às necessidades diárias de cada indivíduo. As carnes, as leguminosas e o ovo são alimentos ricos em ferro.