Em apenas um dia, praticamente duplicou o número de casos de COVID-19 no país, passando de 589 registados até domingo para mais de mil esta segunda-feira, com a maior parte dos diagnósticos positivos a acontecerem nas regiões de Madrid (centro) e duas cidades do País Basco (norte).

Os dados "indicam uma mudança para pior na evolução da doença em Espanha", disse o ministro da Saúde, Salvador Illa, observando que a alteração da tendência ocorreu na tarde de domingo.

Recomendações da DGS A DGS acompanha a situação da expansão do novo coronavírus e recomenda: Em Portugal, caso apresente sintomas de doença respiratória e tenha viajado de uma área afetada pelo novo coronavírus, as autoridades aconselham a que contacte a Saúde 24 (808 24 24 24). Caso se dirija a uma unidade de saúde deve informar de imediato o segurança ou o administrativo.

Evitar o contacto próximo com pessoas que sofram de infeções respiratórias agudas; evitar o contacto próximo com quem tem febre ou tosse;

Lavar frequentemente as mãos, especialmente após contacto direto com pessoas doentes, com detergente, sabão ou soluções à base de álcool;

Lavar as mãos sempre que se assoar, espirrar ou tossir;

Evitar o contacto direito com animais vivos em mercados de áreas afetadas por surtos;

Adotar medidas de etiqueta respiratória: tapar o nariz e boca quando espirrar ou tossir (com lenço de papel ou com o braço, nunca com as mãos; deitar o lenço de papel no lixo);

Evitar o consumo de produtos de animais crus, sobretudo carne e ovos;

Seguir as recomendações das autoridades de saúde do país onde se encontra.

Nesse contexto, o ministro anunciou que todos os centros de ensino, do maternal à universidade, na região de Madrid e nas cidades de Vitória e Labastida, no País Basco, ficaram fechados nos próximos dias.

O ministro também informou que o jogo de futebol pela Liga Europa entre Sevilha e Roma, na quinta-feira, será disputado à porta fechada.

Em Portugal, existem 39 casos confirmados de COVID-19, informaram hoje as autoridades de saúde em Lisboa.

Ameaça de pandemia "real", diz OMS

O diretor-geral da Organização Mundial de Saúde (OMS) afirmou hoje que a ameaça de uma pandemia “voltou a ser muito real”, depois de o número de casos ter superado os 100.000 contágios em mais de 100 países.

“É preocupante que tantos países tenham sido afetados tão rapidamente, o número de casos mostra que a ameaça de pandemia se revelou muito real, mas esta pode ser a primeira pandemia na história que seremos capazes de controlar”, estimou Tedros em conferência de imprensa.