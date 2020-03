António Lacerda Sales informou que há 39 casos de coronavírus em Portugal e vários casos suspeitos em análise. Das 39 pessoas infetadas, "a maioria está clinicamente estável". Uma mulher "inspira algum cuidado", frisou António Lacerda Sales, Secretário de Estado da Saúde.

Além dos 39 casos positivos, há 339 casos suspeitos a aguardar resultados. Dos 9 casos confirmados, sete estão na região norte e dois na região de Lisboa e Vale do Tejo, adiantou a diretor-geral da Saúde Graça Freitas.

Segundo a responsável, as "pessoas com doenças respiratórias graves cuja causa não esteja identificada passam a ser testadas para o COVID-19", acrescenta.

Graça Freitas adianta que desconhece haver portugueses que não tenham cumprido o isolamento profilático recomendado pela DGS.

A diretora-geral da Saúde mostrou-se confiante nas medidas de contenção do surto, mas alerta para a imprevisibilidade do vírus: "até ao momento estamos tranquilos, não quer dizer que amanhã ou dentro de dois ou três dias não possamos estar numa situação semelhante à de Itália". Não sabemos", frisou.

De acordo com António Lacerda Sales, foram ativados hospitais de segunda linha. São já 11 hospitais - ao todo - capazes de receber e tratar casos da infeção: Hospital de São João, Hospital de Braga, Hospital Pedro Hispano, Hospital da Guarda, Hospital Pediátrico de Coimbra, Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, Hospital Dona Estefânia, Hospital Curry Cabral, Hospital de Santa Maria e Hospital de Faro.

Todas as escolas de Felgueiras estão encerradas e há outras duas unidades de ensino encerradas na Amadora - a Escola Secundária da Amadora e a Escola Básica 2,3 Roque Gameiro - bem como duas escolas em Portimão - a Escola Secundária Manuel Teixeira Gomes e a Escola José Buísel.

"É importante que os portugueses continuem a confiar nas autoridades de saúde portuguesas", frisou António Lacerda Sales.

Segundo António Lacerda Sales, as autoridades de saúde passarão a disponibilizar dois momentos informativos diários - um boletim diário, bem como uma conferência de imprensa ao final do dia.

O número de pessoas infetadas desde dezembro pelo novo coronavírus em todo o mundo aumentou para 113.255, das quais morreram 3.964, segundo um balanço feito pela agência noticiosa France Presse (AFP), com dados atualizados às 17:00 de hoje.

Citando fontes oficiais, a AFP diz que, no total, foram registadas, em 101 países e territórios, 4.233 novas contaminações e 173 mortes desde o último balanço, às 17:00 de domingo.

Ameaça de pandemia "real", diz OMS

O diretor-geral da Organização Mundial de Saúde (OMS) afirmou hoje que a ameaça de uma pandemia “voltou a ser muito real”, depois de o número de casos ter superado os 100.000 contágios em mais de 100 países.

Recomendações da DGS A DGS acompanha a situação da expansão do novo coronavírus e recomenda: Em Portugal, caso apresente sintomas de doença respiratória e tenha viajado de uma área afetada pelo novo coronavírus, as autoridades aconselham a que contacte a Saúde 24 (808 24 24 24). Caso se dirija a uma unidade de saúde deve informar de imediato o segurança ou o administrativo.

Evitar o contacto próximo com pessoas que sofram de infeções respiratórias agudas; evitar o contacto próximo com quem tem febre ou tosse;

Lavar frequentemente as mãos, especialmente após contacto direto com pessoas doentes, com detergente, sabão ou soluções à base de álcool;

Lavar as mãos sempre que se assoar, espirrar ou tossir;

Evitar o contacto direito com animais vivos em mercados de áreas afetadas por surtos;

Adotar medidas de etiqueta respiratória: tapar o nariz e boca quando espirrar ou tossir (com lenço de papel ou com o braço, nunca com as mãos; deitar o lenço de papel no lixo);

Evitar o consumo de produtos de animais crus, sobretudo carne e ovos;

Seguir as recomendações das autoridades de saúde do país onde se encontra.

“É preocupante que tantos países tenham sido afetados tão rapidamente, o número de casos mostra que a ameaça de pandemia se revelou muito real, mas esta pode ser a primeira pandemia na história que seremos capazes de controlar”, estimou Tedros em conferência de imprensa.

A OMS declarou a última pandemia global em 2009, com a gripe A. “Não nos preocupa a palavra, mas sim a reação que provoca e queremos que esta seja a de continuar a lutar, não a de abandonar”, afirmou a este respeito o diretor executivo da OMS para Emergências Sanitárias, Mike Ryan.

Mais de 70% das pessoas contaminadas pelo novo coronavírus na China estão curadas, anunciou hoje a OMS, indicando que o gigante asiático “está prestes a controlar a epidemia”. “Em 80.000 casos reportados na China, mais de 70% estão curados”, afirmou o responsável da OMS.

Número de mortes em Itália continua a aumentar

As mortes em Itália devido à epidemia do novo coronavírus subiram hoje para 463, um aumento de 97 óbitos relativamente a domingo, referiam os últimos dados divulgados pelo chefe da Proteção civil, Angelo Borrelli. Os casos positivos ascendem aos 7.985, com 724 pessoas que se curaram, com o total de todos os contágios desde o início da crise a atingir 9.172 pessoas.

A grande maioria dos casos de contágio e de falecidos concentra-se na região da Lombardia, onde se registaram 333 falecimentos, seguida da região de Emília-Romanha, com 70 mortes e 1.386 casos positivos. No Veneto foram contabilizados até hoje 20 óbitos e 744 contágios.

Em toda a Itália foram realizadas 35.826 provas de deteção, mais de 20.000 na Lombardia. O grupo etário mais numeroso atualmente nos cuidados intensivos situa-se entre os 50 e os 64 anos.

Nos últimos dias, a Itália tornou-se o caso mais grave de epidemia fora da China, estando neste momento cerca de 16 milhões de pessoas em quarentena no Norte do país.

