Pedro Ribeiro não poupou nos elogios que fez a Graças Freitas, ex-diretora-geral da saúde, que revelou ter lutado contra um cancro da mama enquanto assumia funções no governo durante a pandemia.

"Eis uma mulher que que, nos seus 60’s , se vê a braços com o seu terceiro cancro, e, ao mesmo tempo no papel de principal rosto da Direção Geral de Saúde, durante uma pandemia", introduziu o radialista da Comercial.

"Nunca se queixa. Escolhe ser tratada no SNS. Não passa à frente de ninguém, não vacila no seu trabalho e decreta, intimamente, como prioridade, o bem comum à frente do seu. Não se demite por motivos de saúde. Resiste, por motivos de caráter. E espírito de missão. Conferências de imprensa diárias, sabe Deus em que condição. Tem dores, o cabelo a cair, tem medo. E como resiste. A tudo. Inclusive às injustiças, até hoje", relata.

"Eu, como cidadão deste país, curvo-me perante o seu exemplo, de generosidade, humanismo, altruísmo e bondade. Vê-la aceitar, com bonomia e humor, o desafio de fazer agora uma campanha para a Comercial, e recebê-la hoje no estúdio, ficarão como uma das coisas mais bonitas que já me aconteceram, nesta viagem de uma vida, na Sampaio e Pina. O privilégio foi todo nosso", diz ainda.

Agradecendo a Graça Freitas, Pedro Ribeiro assume-se como sortudo por ter tido a oportunidade de privar com esta.

