Pedro Chagas Freita manifesta-se após partilha de João Baião que já teve negas de teatros às suas peças.

"João Baião vê os seus espetáculos barrados em algumas salas. Demasiado populares, dizem. Demasiado ligeiros. Demasiado acessíveis." Foi com estas palavras que Pedro Chagas Freitas começou a publicação que fez na sua página de Instagram a comentar a partilha do apresentador. João Baião esteve à conversa com Pedro Teixeira da Mota e contou que já teve negas de teatro às suas peças.

"Como se a alegria fosse um defeito, como se o riso espontâneo fosse uma ameaça à integridade intelectual de um país que se leva demasiado a sério. Como se entreter as massas fosse um crime de lesa-cultura. Os pseudo-intelectuais assumiram-se como os novos sacerdotes", comentou depois o escritor.

"Não pregam numa igreja, mas julgam ter o direito de decidir o que é bom, o que é mau, o que merece existir, o que deve ser erradicado. Autoproclamam-se guardiões da cultura. São apenas fiscais do pensamento alheio, programadores de um mundo onde só há um caminho certo: o deles. Eles decidem. Quem pode atuar. O que se pode ler. O que se pode sentir. O fascismo cultural não precisa de proibir; basta ridicularizar, condenar socialmente, tornar impossível qualquer voz que ouse desafiar o consenso", acrescentou.

"São os arquitetos de uma normalidade empobrecida. É um asco. Uma infantilização coletiva, uma castração do espírito crítico. Há esperança. Há sempre quem resista. Há quem continue a pensar por si, a ler o que quiser, a rir do que já decretaram inaceitável. Ainda bem: não há nada mais humano do que a insubmissão", rematou.