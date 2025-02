O sumo pontífice foi internado com uma infeção respiratória, no Hospital Gemelli, em Roma, no dia 14 de fevereiro.

Desde o dia 14 de fevereiro que a imprensa deu conta de que o Papa Francisco tinha sido internado com uma infeção respiratória, apresentando um quadro clínico frágil. Entretanto, Pedro Chagas Freitas, conhecido pelo seu dom da palavra, dedicou um texto ao sumo pontífice, desejando as suas melhoras. A acompanhar o texto, o autor partilhou uma imagem do Papa Francisco a abraçar uma menina com síndrome de Down. "Francisco tem de ficar. A humanidade vive ajoelhada perante os novos deuses: o ódio, a indiferença, o lucro. Não há Messias; há algoritmos programados para alimentar a raiva. Não há pregadores da fé; há oportunistas que perceberam que o medo vende mais do que a esperança. Francisco é uma anomalia. Não fechou a Igreja; abriu-a. Não blindou a fé; expôs a sua fragilidade", pode ler-se. "Só uma fé que se questiona pode sobreviver. Disse que Deus não pertence aos donos da moral, que a compaixão vale mais do que o dogma. Fazem tanta falta mais como ele. Os tempos não favorecem os que querem unir. Somos cada vez mais convidados a ser desiguais, a competir, a individualizar. A medir a nossa existência pela nossa utilidade, a justificar cada gesto com um retorno imediato. Querem-nos isolados, fragmentados, prontos para consumir a raiva que nos servem", prosseguiu. Por fim, Pedro Chagas Freitas escreveu: "Francisco tem de ficar. Forte. A inspirar. O amor tem de ser mais forte do que a filha da put***. Ou já perdemos".