Este domingo, Pedro Chagas Freitas fez uma partilha emotiva ao recordar o pai que faleceu há um ano.

O escritor publicou uma fotografia sua com o filho Benjamin, ainda bebé, ao colo, e o pai ao lado.

Na legenda, escreveu a seguinte dedicatória: "Pai, um ano sem ti. O mundo não mudou com a tua morte. As pedras continuam a ser pedras, a chuva cai sem remorso, a luz dissolve-se nas coisas como se não faltasse nada. Mas falta".

"Já não discutimos futebol ao domingo, já não comentamos as derrotas como se fossem tragédias nacionais. E são. Quando nos dói o que nos apaixona, é uma tragédia, não é? Já não viajamos juntos para as palestras e apresentações, já não nos rimos dos mesmos disparates no caminho. Já não falamos dos novos ditadores do planeta, dos charlatães do século, da maneira absurda como a história se repete e ninguém aprende", escreveu ainda.

"O Benjamim está cada vez melhor. Mesmo quando esteve aquele tempo todo internado, continuava a ser a pessoa mais viva do mundo. Nunca vi ninguém iluminar um hospital assim. Fizeste-me tanta falta quando estávamos lá", rematou, referindo-se ao facto de o filho ter estado internado durante vários meses, e tendo sido submetido a um transplante de fígado.

Por fim, confessou: "Eu falo contigo, às vezes. Sei que não me respondes, mas falo. A morte é um idioma que não aprendo por inteiro. Se houver um lugar onde os nomes não se apagam, guarda o meu contigo. Pai, escrevo-te para que o esquecimento nunca vença. Onde eu estiver, estarás".

