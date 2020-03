Segundo a DGS, há quatro cadeias de transmissão ativas, existindo seis casos importados - cinco de Itália e um de Espanha.

O boletim epidemiológico divulgado este domingo pela Direção-Geral da Saúde dá também conta de que dos 30 casos confirmados de infeção pelo Covid-19, 23 apresentam tosse, sendo este o sintoma mais comum.

A DGS indica ainda que entre os casos infetados, há 18 pessoas com febre, 17 com dores musculares, 14 com fraqueza generalizada e cefaleia, e cinco com dificuldade respiratória.

Acompanhe aqui, ao minuto, todas as informações sobre o coronavírus (COVID-19) em Portugal e no mundo.

Como lavar bem as mãos?