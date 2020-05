Os dados detalham que o Hospital de Santa Maria, que integra o Hospitalar (CH) Lisboa Norte, foi o estabelecimento do setor público com internamento que recebeu o maior número de reclamações (3.090), seguido dos hospitais Amadora-Sintra (2.897), do Garcia de Orta, em Almada (2614), do Beatriz Ângelo, em Loures, (1.853) e do São João no Porto (1.638).

No setor privado, o estabelecimento com internamento que registou o maior número de reclamações foi o Hospital da Luz, em Lisboa, como 1.602, seguido dos hospitais CUF Descobertas (1818), CUF Infante Santo (917), Lusíadas, em Lisboa, (1.072) e CUF Cascais (751).

O Hospital da Prelada da Santa Casa da Misericórdia do Porto (68), o Hospital da Misericórdia de Évora (59), a CSC - Associação de socorros mútuos de empregados no comércio de Lisboa (51) e Hospital da Ordem Terceira (47) foram os estabelecimentos do setor social com mais queixas.

A ERS emitiu decisão relativamente a 146.055 processos REC, mais 29,4% face a 2018. Destes, 39,6% tinham sido submetidos entre 2015 e 2018 e foram decididos em 2019 no âmbito do plano de recuperação de processos pendentes, iniciado em 2018.

O tema mais mencionado nas reclamações foi o dos “procedimentos administrativos” (21,7%), sendo particularmente reclamada a qualidade da informação institucional disponibilizada.

Seguiu-se a “focalização no utente” (19%), salientando-se as questões relacionadas com "o direito a tratamento pelos meios adequados, humanamente, com prontidão, correção técnica, privacidade e respeito" e, em terceiro lugar, os “tempos de espera” (18,5%), em especial o tempo de espera para atendimento clínico não programado superior a uma hora.

Em 31 de dezembro de 2019, estavam registados no Sistema de Registo de Estabelecimentos Regulados 29.926 estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde, tendo a ERS recebido reclamações, elogios e sugestões relativos a 3.097, o que representa 10,3% dos registados.

Mais de metade dos processos REC (55,8%) foram relativos a estabelecimentos situados na Região de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, que teve também o número mais elevado de reclamações por 1.000 habitantes.

A ARSLVT foi a que registou o maior número de reclamações (55.552), seguida da ARS Norte (25.924), da ARS Centro (9.617), da ARS do Algarve (5.325) e da ARS do Alentejo (2.745).

“À semelhança do que tem acontecido em anos anteriores, constatou-se que a Região de Saúde com maior número de reclamações foi também a que registou mais elogios, e o setor mais reclamado foi também o mais elogiado”, conclui a ERS

Do total de processos de 2019 decididos pela ERS, 91% foram terminados, enquanto 8% continuaram a ser analisados internamente e 0,4% foram encaminhados externamente, refere o relatório, adiantando que 94% dos processos foram remetidos pelos próprios prestadores, em cumprimento do imperativo legal, e 5,5% pelos reclamantes.