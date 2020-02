A declaração de Macron foi dada durante uma visita, ontem, ao hospital de Paris onde faleceu a primeira vítima francesa do novo coronavírus.

"Sabemos que estamos apenas no início... Vamos tentar, com todos os membros da saúde, tomar as decisões acertadas", afirmou Macron.

Até agora, a França registou 18 casos do novo coronavírus e dois mortos: um turista chinês e um francês que não tinha viajado para as zonas de risco.

Após surgir em dezembro no centro da China, a epidemia estagnou este país onde cerca de 78.000 pessoas já foram contaminadas, e 2.715 faleceram, segundo a OMS.

Até ao momento, o vírus chegou a cerca de 30 países, deixando mais de 40 mortos e 2.500 contaminados.

Segundo um especialista da OMS, o mundo "simplesmente não está preparado" para enfrentar o novo vírus.