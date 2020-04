O Ministério dos Assuntos Religiosos “decidiu suspender todas as atividades coletivas durante o Ramadão, dado que anteriormente proibiu a colocação de mesas na proximidade das mesquitas”, indicou em comunicado a autoridade encarregada dos lugares de culto muçulmanos.

As mesquitas manter-se-ão encerradas no Ramadão a não ser que deixem de registar-se novos casos e o Ministério da Saúde decida que as concentrações já não constituem um perigo para a propagação do vírus e que se pode voltar à normalidade, adianta.

Além de proibir qualquer evento coletivo de quebra do jejum nas instalações que controla, o ministério da Saúde contactou o ministério do Interior e as autoridades da capital para discutir o cancelamento do fórum anual do Pensamento Islâmico no Cairo.

Segundo os últimos dados divulgados pela Organização Mundial de Saúde, o Egito contabiliza 1.173 casos de infeção e 78 mortos, uma das taxas mais altas da região, atrás da do Qatar, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos.