Sendo muçulmano, Ossman - um dos atuais concorrentes do 'Secret Story - Desafio Final' - encontra-se a cumprir o jejum do Ramadão. Tendo se solidarizado com o colega, Inês Morais decidiu-se juntar-se a este para também cumprir o jejum (que se inicia ao nascer e termina com o pôr do sol).

"Estou a fazer companhia ao Ossman e estou a tentar pôr-me na pele de milhões de pessoas nesta altura do ano", notou Inês no confessionário à conversa com a Voz.

No entanto, Inês acabou por enfrentar um dilema depois de Miguel Vicente a ter convidado para almoçar sushi.

"A minha opinião é que ela deveria ser fiel ao que está a fazer e manter o compromisso. O que lhe disse foi o contrário: 'estás à vontade, amanhã voltas a fazer outra vez'", comentou Ossman.

Entretanto, Inês tomou a decisão de manter o jejum.

"Ela pode não ter noção do que isso significou para mim porque nós lá fora, nós muçulmanos cumprimos o jejum do Ramadão, mas há muitos não muçulmanos que nos acompanham pela experiência e também fazem os 30 dias", referiu Ossman, mostrando-se orgulhoso da colega.

