De cancros raros a alergias que provocam infeções graves no organismo, passando por incapacidades físicas ou até mesmo casos como a porfíria, que apresenta sintomas que os populares de outros tempos relacionavam com o vampirismo, a diversidade é infindável. Como refere Luís Nunes, geneticista, "alguns pacientes não têm complicações mas, noutros casos, estas doenças raras são patologias altamente incapacitantes", assegura ainda o especialista.

As barreiras sociais que ainda estão por derrubar

A exclusão social é a principal queixa de quem sofre de uma doença rara e também dos que têm de lidar com ela. Mãe de um rapaz com síndrome de Cornelia de Lange, uma doença congénita apenas detetada após a nascença, Paula Brito e Costa descobriu na Raríssimas, Associação Nacional de Deficiências Mentais e Raras, organização que viria a presidir, o apoio que procurava e a informação de que necessitava, após anos de contacto com centenas de doentes.

"A sociedade não sabe lidar com estas pessoas", desabafou Paula Brito e Costa, em declarações à edição impressa da Saber Viver, ainda antes do mediático escândalo que viria a ditar o seu afastamento da instituição. Para a ex-presidente desta entidade, que se dedica a dar apoio psicológico e encaminhamento médico aos doentes e às famílias com enfermidades raras, "às vezes, basta um pequeno gesto para marcar a diferença, nem que seja um sorriso", refere.

As lacunas na investigação que continuam a existir

A falta de profissionais de saúde especializados, a escassez de apoios sociais e, na maioria das vezes, a inexistência de tratamentos adequados ou a sua indisponibilidade no mercado são outros obstáculos a enfrentar. Para algumas das patologias raras, estão, no entanto, disponíveis os chamados medicamentos órfãos, usados como solução de recurso. É o caso das doenças congénitas do metabolismo, em que se recorre a terapêuticas com enzimas de substituição.

"Não curam, mas permitem melhorar a qualidade de vida do doente, como acontece, por exemplo, com o uso da hormona do crescimento", esclarece Luís Nunes. Estes fármacos, por serem exclusivos, representam um custo elevado. Por isso, a Direção-Geral da Saúde criou, há uns anos, uma comissão que analisa os casos diagnosticados e, se há indício para tratamento, o Estado "passa a financiar a 100% esse medicamento", adiantou na altura, à revista, Luís Nunes.

Texto: Fátima Lopes Cardoso com Luís Nunes (geneticista) e Paula Brito e Costa (ex-presidente da Raríssimas, Associação Nacional de Deficiências Mentais e Raras)