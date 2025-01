O Dia Mundial do Cancro, celebrado anualmente a 4 de fevereiro, convida-nos a refletir sobre os avanços na prevenção, diagnóstico e tratamento do cancro, assim como sobre os desafios que persistem. Entre eles, destaca-se a desigualdade no acesso aos cuidados de saúde, um problema que impacta milhões de pessoas em todo o mundo.

A cada ano, são diagnosticados mais de 18 milhões de novos casos de cancro, um número alarmante que revela não apenas a prevalência desta doença, mas também as disparidades profundas no acesso a diagnósticos e tratamentos. Esta realidade é especialmente preocupante em regiões onde os sistemas de saúde enfrentam limitações de recursos. Contudo, as dificuldades não se restringem a países em desenvolvimento: mesmo em nações com tecnologias avançadas, muitos pacientes encontram barreiras financeiras ou geográficas.

O tema deste ano e até 2027, “Unidos pelo Único” (United by Unique), promovido pela União Internacional para o Controlo do Cancro (UICC), reforça a importância de colocar as pessoas no centro dos cuidados oncológicos e destaca as suas histórias pessoais. O cancro muda a nossa perspetiva sobre o mundo, e, embora sentimentos como dor, luto e superação possam ser partilhados, a experiência de cada pessoa com a doença é única. Este tema reconhece que, por detrás de cada diagnóstico, existe uma história distinta de dor, resiliência e esperança. Uma abordagem centrada na pessoa, que integra as necessidades individuais com compaixão e empatia, conduz a melhores resultados em saúde. A campanha propõe uma jornada de três anos, desde a sensibilização até à ação concreta, sendo que a equidade nos cuidados de saúde é fundamental para se atingir os objetivos pretendidos.

Neste sentido, a inovação e a colaboração desempenham papéis cruciais. Empresas como a Fujifilm têm liderado iniciativas focadas em melhorar a acessibilidade e a eficácia dos serviços de saúde. Este ano, a Fujifilm tem o orgulho de ser Parceiro Visionário do Dia Mundial do Cancro, unindo-se à UICC e a outras organizações para fortalecer a luta contra a doença. A nossa missão é tornar a prevenção, deteção e tratamento do cancro acessíveis a todos, promovendo inovação e colaboração. Unidos por histórias de resiliência e esperança, estamos ao lado dos pacientes, cuidadores e profissionais de saúde, comprometidos em criar mudanças duradouras.

Um exemplo disso é o nosso Sustainable Value Plan 2030, que promove a utilização de tecnologias avançadas para facilitar diagnósticos precoces e reduzir o impacto ambiental dos cuidados médicos. Entre essas tecnologias, destacam-se os equipamentos de diagnóstico por imagem, como é o caso dos sistemas de Ressonância Magnética Aberta, que oferecem conforto e acessibilidade a pacientes com necessidades específicas, como crianças, pessoas com mobilidade reduzida ou que sofrem de claustrofobia; ou mesmo de Mamografia Digital onde se aplicam tecnologias e técnicas muito avançadas que permitem uma segurança e acuidade diagnóstica elevada, que muito facilita o trabalho diário dos profissionais de saúde. Estas soluções não só humanizam os cuidados de saúde, como também otimizam recursos, reduzindo listas de espera e custos energéticos.

Outra área promissora é a aplicação da inteligência artificial (IA) no setor da saúde. Existem já equipamentos/soluções tecnologicamente avançados que utilizam IA e que conseguem identificar padrões em exames de imagem, bem como gerar diagnósticos mais rápidos e precisos, permitindo intervenções precoces, crucial para aumentar as taxas de sobrevivência, como também reduzir os custos associados a tratamentos tardios.

Além disso, a colaboração entre o setor público e privado é essencial. Parcerias estratégicas podem acelerar a implementação de novas tecnologias, melhorar infraestruturas e garantir que as inovações cheguem a todas as comunidades, especialmente às mais desfavorecidas.

Mas a luta contra o cancro não se limita ao avanço tecnológico. É necessário investir em campanhas de sensibilização, rastreio e prevenção. Um diagnóstico precoce aumenta significativamente as hipóteses de sucesso no tratamento e reduz a necessidade de intervenções mais invasivas, beneficiando tanto os pacientes como os sistemas de saúde.

Ao refletirmos neste Dia Mundial do Cancro, devemos lembrar-nos que o progresso exige um compromisso coletivo. Cada ação, por mais pequena que pareça, contribui para um futuro em que a saúde seja um direito acessível a todos.