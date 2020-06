Para a grande maioria das mulheres, a entrada nos entas caracteriza-se pela facilidade em engordar e maior dificuldade em perder peso. De facto, os 40 anos são um marco na vida da mulher devido a todo um conjunto de mudanças que se iniciam: o organismo prepara-se para entrar na fase da pré-menopausa, o metabolismo diminui, bem como a quantidade de massa magra (músculo).

Com a entrada no período de pré-menopausa e a consequente diminuição dos níveis de estrogénio e progesterona, as mulheres são confrontadas com um conjunto de mudanças hormonais que resultam não só no aumento da fome, mas também no crescente desejo de alimentos mais calóricos.

Ora, se por um lado a fome aumenta, por outro, a quantidade de calorias que necessita de consumir para cumprir as atividades do seu dia-a-dia diminui com o passar dos anos. Portanto, se mantiver aos 40 os mesmos hábitos alimentares que tinha aos 30, irá aumentar de peso. "Engordar do ar" torna-se uma realidade quando necessita de consumir menos, mas o seu corpo pede mais.

Organismo armazena mais gordura

Simultaneamente, a capacidade de manter o peso ou mesmo emagrecer é também afetada pela perda de massa magra característica desta altura, uma vez que com menos músculo, queimamos menos calorias e o organismo começa a armazenar mais gordura.