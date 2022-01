“A modalidade casa aberta passou hoje a estar disponível para a vacinação de reforço dos cidadãos com 40 ou mais anos que tenham completado o esquema vacinal primário há pelo menos cinco meses e que não tenham tido covid-19 nos últimos cinco meses”, adiantaram os SPMS em comunicado.

A “casa aberta” para a toma da dose de reforço da imunização contra o coronavírus SARS-CoV-2 estava disponível para pessoas com mais de 45 anos desde quarta-feira, baixando hoje para quem tem 40 ou mais anos.

Segundo os SPMS, esta modalidade para a vacinação mantém-se também para as pessoas com 18 ou mais anos que foram vacinadas com a Janssen há pelo menos três meses, sem necessidade de qualquer tipo de marcação ou contacto prévio com os serviços de saúde.

Dados de quinta-feira da Direção-Geral da Saúde indicam que já receberam esta dose de reforço mais de 4,6 milhões de pessoas.

A covid-19 provocou mais de 5,63 milhões de mortes em todo o mundo desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 19.788 pessoas e foram contabilizados 2.507.357 casos de infeção, segundo a última atualização da Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China.

A nova variante Ómicron, classificada como preocupante e muito contagiosa pela Organização Mundial da Saúde (OMS), foi detetada na África Austral e, desde que as autoridades sanitárias sul-africanas deram o alerta em novembro, tornou-se dominante em vários países, incluindo em Portugal.