Depois de ter desaparecido da imprensa oficial durante o pico da crise, o secretário-geral do Partido, Xi Jinping, voltou a ser destaque no noticiário da televisão estatal, surgindo a dar instruções sobre como lidar com o surto, numa altura em que o número de novos casos no país tem caído.

A reabilitação da imagem do regime "parece ser um esforço de última hora de Xi para desviar a culpa e evitar uma condenação pela comunidade internacional por ausência de uma versão honesta do que realmente aconteceu", escreveu Elizabeth C. Economy, diretora para a Ásia no Conselho de Relações Exteriores, uma unidade de investigação norte-americana, na revista Foreign Policy.

Os noticiários mostram ainda médicos e enfermeiros nas linhas de frente, retratando-os como trabalhadores modelo, prontos a sacrificarem-se em prol do povo e do Partido Comunista.

Para o regime chinês, o surto passou de constituir um risco político para ser uma oportunidade de reforçar a sua legitimidade, à medida que vários países se deparam com um surto que teve origem na China, onde contaminou mais de 80.700 pessoas e causou 3.119 mortos, até à data, cerca de 80% do total mundial.

Nas primeiras semanas após o novo coronavírus ter sido detetado, na cidade de Wuhan, centro do país, o regime chinês silenciou denunciantes e ocultou informações cruciais, facilitando o alastramento do surto ao resto do país e além-fronteiras.

Em editorial, o jornal oficial Global Times acusou já a Coreia do Sul, que mesmo durante o pico da crise na China não suspendeu a entrada de pessoas oriundas do país e doou máscaras e equipamento médico para o país vizinho, de ter sido lenta a reagir à propagação da doença.

O tópico "O método chinês é o único que se mostrou bem-sucedido" tornou-se também viral na Internet do país, com 'memes' e vídeos a enaltecerem as medidas drásticas que ditaram a restrição no movimento de centenas de milhões de pessoas.